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中東戰爭衝擊全球能源市場，日本今（26）日宣布再釋出另一批戰略石油儲備，以緩解油價上漲的衝擊。不過，有專家示警釋出石油儲備或是補貼油價都只是爭取時間的短期應急措施，長期來看將會帶來財政負擔壓力以及如何退場的難題。根據《讀賣新聞》報導，日本政府表示，此波戰略石油儲備釋出將由全日本11處石油備蓄基地分批執行，總計釋出量約達1個月用量，最晚將持續到6月左右。加上16日開始釋放的一批民間石油儲備，總計將釋出高達45天用量、約8000萬桶的石油，寫下日本史上最大規模的釋出紀錄。對此，日本能源智庫「RAUL株式会社」創辦人江田健二表示，汽油價格在3月中旬大幅上漲，物流公司、依賴業務車輛的中小企業，以及經常必須開車移動的民眾，負擔感迅速加重。釋放戰略石油儲備與提供相關補貼，確實能夠在短期內緩解壓力。然而，這類政策並不容易長期持續，因為補貼所需資金龐大，對國家財政造成沉重負擔；且政府強行平抑價格，反而會削弱民間節約與降低需求的動力；最後，此類措施一旦上路，未來停止時，價格回升的衝擊也會更加明顯。釋放戰略石油儲備對於緩解供應不安確實有效，但並不是可以反覆使用的手段。江田健二認為，如果春季之後中東局勢仍未穩定，油價上漲與供應不安的狀況持續，屆時「一直補貼下去真的可以嗎」以及「下一步該怎麼辦」的疑慮將會成為討論焦點，如何退場將會被更具體地檢視，政府必須準備好退場的策略。