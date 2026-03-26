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蕭男、廖男、江男在IG、TikTok經營網路頻道，某天到台中公園取材「性工作者」相關的內容，對小姐詢問服務價格，過程中不僅偷拍，還揭露其職業、個資，影片上傳後還調侃「茶溫太燙」、「這麼老還1300」，讓受害女子崩潰報警。法院日前審結，依法分別判處各有期徒刑4月，其中一人更被併科罰金2萬元。判決指出，蕭男、廖男與江男在IG、TikTok共同經營頻道，2025年5月間，3人為了博取頻道關注度，策劃「帶你鬆一下」主題，他們先在街頭錄製開場白「等一下帶你來鬆一下」、「要帶我去哪裡鬆」等語營造神祕感，隨後前往台中公園附近的巷弄，隨機選定一名女子，由蕭、廖兩人上前詢問性交易價格，在未得到她的拍攝同意之下，江男扔躲在遠處偷錄影。影片內容包含被害女子的容貌、聲音及職業資訊，在足以辨識個人資訊之下，他們將影片上傳網路，不少網友針對被害女子酸言酸語，這群創作者也用頻道帳號附和「超級燙」、「太高」、「這麼老還1300」等語。直到受害者的友人傳影片給她，才知道驚覺被偷拍，一狀告上法院。3名網紅稱拍攝完畢後，被警察吹哨子驅趕，來不及得到小姐的同意，但是法官認為，他們在片頭的介紹橋段，顯然早就企畫好要來拍，非偶然決定的題材，且如果未得到當事人的同意，應該放棄此企劃，或是換受訪者，不是硬上傳影片，加上在女子受辱時還火上澆油，顯見主觀上具有惡意，台中地院法官指出，雖然性工作在我國仍存有社會負面印象，但這屬於個人私德與公共利益無關，3人法治觀念極度淡薄，恣意侵害他人的資訊自決權、隱私權及名譽權；考量3人坦承犯行，但因賠償金額談不攏未能達成和解，最終依個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，均判處有期徒刑4月，得易科罰金，其中廖男還裁罰2萬元。可上訴。