我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城容積獎勵案今（26）日一審宣判，前台北市長柯文哲遭重判17年並褫奪公權6年，意味著褫奪公權期間，無法擔任公務員或公職。對此，政治工作者周軒臉書發文提到「黃國昌的機會，真的來了。」根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，違反廉政透明公約中明確指出，本黨從政公職人員，若涉犯刑法瀆職、偽造貨幣罪，或是涉犯政治獻金法第二十五條、第二十六條、第二十八條第二項及貪污治罪條例之罪，視情節輕重予以「除名」或「停權」處分。周軒表示，雖然柯文哲不是現在的從政公職人員，但判決內容皆為台北市長任內之事，仍有解釋空間。他還搬出柯文哲2020年幫吳益政助選時的發言「相信制度不要相信個人」，黃國昌自命為接班人，就該讓這股精神理念傳承下去，直接提案將柯文哲送民眾黨中評會，徹底讓民眾黨重生。民眾黨後續是否會對柯文哲黨籍進行處分，成為外界關注焦點。