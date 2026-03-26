我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗戰爭持續，伊朗對外宣布將繼續抵抗美國和以色列，未進行任何談判。美國總統川普（Donald Trump）稍早發文警告伊朗認真看待談判，若錯過這次機會將沒有回頭路。美媒更披露，五角大廈正在為對伊朗發動「最終一擊」擬定軍事選項，4個可能選項曝光。根據Axios報導，如果外交談判沒有取得進展，尤其是荷姆茲海峽持續關閉，軍事大幅升級的可能性將會增加。一些美國官員認為，以壓倒性武力結束戰鬥，可能在和平談判中創造更多籌碼，或至少讓川普有成果可宣稱為勝利。Axios引述五角大廈內部討論官員與消息人士提到川普可能選四個「最後一擊」的選項：1.入侵或封鎖哈格島（Kharg Island），該島是伊朗主要石油出口樞紐。2.入侵拉拉克島（Larak Island），該島有助於伊朗鞏固其對荷姆茲海峽的控制。這個戰略據點部署有伊朗碉堡、可炸毀貨船的攻擊艇，以及監控海峽動態的雷達系統。3.奪取戰略要地阿布穆薩島（Abu Musa）及兩個較小島嶼，這些島嶼位於海峽西側入口附近，目前由伊朗控制，但阿聯酋也聲稱擁有主權。4.在荷姆茲海峽東側攔截或扣押運輸伊朗石油的船隻。另一方面，美軍也已準備計畫，可能在伊朗內陸深處展開地面作戰，以掌握埋藏在核設施內的高濃縮鈾。不過，相較於執行這種複雜且高風險的地面行動，美國更可能選擇對這些設施發動大規模空襲，以阻止伊朗未來取得相關核材料。川普尚未就上述任何方案作出決定，白宮官員將任何可能的地面作戰描述為「假設性」。報導提到，如果與伊朗的談判短期內無法取得具體成果，他已準備升級行動。此外，川普也可能先實施他先前的威脅，轟炸伊朗的發電廠與能源設施，而伊朗已威脅將對整個波斯灣地區展開大規模報復。