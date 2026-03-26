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鴻海持續加碼越南布局，26日代子公司Fulian Precision Technology Component公告，將以租地委建方式投資2.87億美元，約合新台幣92億元，用於興建新廠房，進一步擴充AI伺服器相關產能。鴻海先前在法說會上對今年資本表示，隨著業務成長與客戶需求持續增加，2026年仍將是資本支出高峰期，預估整體資本支出將較去年的1738億元再增3成，投資方向將聚焦區域製造布局、自動化導入與核心產能擴充。此次投資主體Fulian Precision Technology Component，隸屬於鴻海旗下伺服器與儲存設備廠鴻佰。鴻佰公告，將對Fulian Precision Technology Component增資2.87億美元，作為後續建廠與產能擴充所需資金。Fulian Precision Technology Component位於越南北江省光州工業區，主要產品涵蓋電子零組件、主機板、電腦與周邊設備，以及伺服器、伺服器機殼、通訊設備、網路卡、交換器、數位電視接收器與顯示卡等，原本就是鴻海在越南的重要製造據點之一。此外，鴻海26日站穩200元大關，終場收漲0.25%，收在200.5元。