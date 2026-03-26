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法務部出手防堵「塑膠袋之亂」。因應近期中東局勢動盪衝擊石化原料供應，市場傳出有部分業者涉嫌囤積塑膠袋與免洗包材、延遲出貨，甚至藉機哄抬價格，法務部26日召開物價聯合稽查小組會議，拍板將針對上游盤商到零售通路展開跨部會聯合稽查，同時要求檢調系統同步介入，一旦查出違法情事，將嚴查速辦。法務部指出，這次由常務次長馮成主持會議，並邀集經濟部、財政部、農業部、公平會及行政院消保處等單位共同研商後續稽查作法。此次查核範圍延伸至五金百貨等零售端，目的就是防止有業者趁著原料市場波動，透過囤貨、延後供貨或哄抬售價方式牟利。法務部表示，若稽查過程中發現業者有對內囤積、對外哄抬等情形，將移由各主管機關依法裁處；若已涉及刑事責任，則會交由地方檢察署偵辦，強調不會寬貸。除了行政稽查外，法務部也同步要求台灣高等檢察署啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，並督導各地檢署的查緝民生犯罪小組，隨時與地方行政機關保持聯繫。一旦掌握可疑情資，將即刻展開偵查，以加快查辦速度，防止市場亂象持續擴大。法務部也呼籲，業者不要因一時圖利而觸法，民眾則無須過度恐慌囤貨，應理性購買。若發現業者有囤貨居奇或不合理漲價情況，可透過0800-007007專線檢舉，政府將進一步查明並依法處理，以維護民生物價穩定與消費者權益。