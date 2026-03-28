悠遊付繳 2026 牌照稅早鳥優惠現正開搶！牌照稅將在 4 月 1 日正式開徵！根據財政部統計，今年全台開徵車輛數高達 854 萬輛，開徵稅額超過 665 億元。今年各大行動支付、信用卡紛紛祭出繳稅優惠，悠遊付最高回饋率更上看 9%。本篇 2026 牌照稅懶人包，為您整理 2026 最新牌照稅級距表、確認有效的行動支付繳稅優惠，以及不可不知的逾期罰則。
【重點摘要】
三、2026 信用卡繳稅優惠：現金回饋與分期神卡
若想延後付款或分期減輕壓力，可善用以下 2026 年確認推出的信用卡專案（多數銀行皆提供一次付清免手續費）：
四、千萬別晚繳！逾期停車在路邊也會被重罰
許多民眾以為只要不把車開上路，晚點繳稅也沒關係，這其實是錯誤觀念！新竹縣政府稅務局過去就曾提醒以下相關罰則：
看完眼花撩亂的優惠，到底該怎麼選？我們幫車主盤點出以下 4 大最佳繳稅情境，請直接對號入座：
Q1：2026 牌照稅繳納期限到什麼時候？遲繳會怎樣？
今年繳款期限為 2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日。若逾期繳納，每逾 3 日將依滯納數額加徵 1% 滯納金，最高加徵至 10%；超過 30 日仍未繳納者，將被移送行政執行署強制執行。
Q2：沒收到牌照稅繳款書（稅單）怎麼辦？
可以直接前往四大超商多媒體資訊機（如 ibon、FamiPort），輸入車牌號碼及身分證字號即可列印繳納單，直接在櫃檯繳費（限稅額 3 萬元以下）。也可至地方稅稽徵機關或監理機關申請補發。
Q3：我的車是電動車，今年也要繳牌照稅嗎？
不用！為鼓勵綠能，目前政府規範完全以電能為動力的汽車及機車，免徵使用牌照稅的優惠已延長至 2030 年 12 月 31 日，因此電動車主今年仍享有免徵優惠。
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- 開徵時間與對象：2026 年牌照稅於 4 月 1 日至 4 月 30 日開徵，全台逾 854 萬輛車主請留意繳費期限。
- 最強繳稅神卡／APP：悠遊付疊加早鳥與滿額任務最高享 9% 回饋；台灣 Pay 綁定土銀最高可賺 400 元。
- 逾期重罰地雷：超過 30 天未繳，即使只是「停在路邊停車格」被查獲，最高也將面臨 0.9 倍的連續重罰。
一、2026 牌照稅要繳多少？自用小客車級距表看這裡牌照稅是依據「汽缸總排氣量（c.c. 數）」來決定，排氣量越大、稅金越重。繳納期限為 4 月 1 日至 4 月 30 日。以下為全台大宗的「自用小客車」全年稅額級距，快對照您的愛車排氣量看看要繳多少錢。此外，車主也可利用「地方稅網路申報作業」或上「財政部稅務入口網」查詢：
- 1,200 c.c. 以下（如常見都會小車）： 4,320 元
- 1,201 - 1,800 c.c.（多數主流代步車）： 7,120 元
- 1,801 - 2,400 c.c.（中大型休旅車）： 11,230 元
- 2,401 - 3,000 c.c.： 15,210 元
- 3,001 - 4,200 c.c.： 28,220 元
- 4,201 c.c. 以上： 46,170 元起跳，最高至 151,200 元
二、2026 最新行動支付繳稅優惠：悠遊付、台灣 Pay 領軍
- 悠遊付（最高回饋 9%）：
- 疊加早鳥繳稅贈 100 元券、滿額回饋最高贈 600 元券，若再搭配指定銀行（如元大銀行帳戶直扣限量送 100 元回饋金），回饋率最高可達 9%。
- 每筆扣款皆享 3% 回饋金。
- 每繳 1 筆還可參加千元加油券抽獎（共抽出 100 名）。
- 疊加早鳥繳稅贈 100 元券、滿額回饋最高贈 600 元券，若再搭配指定銀行（如元大銀行帳戶直扣限量送 100 元回饋金），回饋率最高可達 9%。
- 台灣 Pay（最高送 400 元）：
- 綁定土地銀行信用卡或金融卡（帳戶），掃碼繳稅單筆滿 100 元，即可享 50 元刷卡金或等值紅利點數（500 點）。
- 信用卡與金融卡分別計算，每戶最高可回饋 8 筆（總價值 400 元）。
- 綁定土地銀行信用卡或金融卡（帳戶），掃碼繳稅單筆滿 100 元，即可享 50 元刷卡金或等值紅利點數（500 點）。
- 全支付（最高回饋 3%）：
- 綁定玉山銀行信用卡繳費，單筆滿 500 元最高享 3% 全點回饋（每週上限 30 點，每週限量 6 萬點）。
- 綁定玉山銀行信用卡繳費，單筆滿 500 元最高享 3% 全點回饋（每週上限 30 點，每週限量 6 萬點）。
- iPASS MONEY（最高送 150 點）：
- 「首次」使用 iPASS MONEY APP 成功繳納指定生活繳費，當月繳費總額享一卡通綠點 5% 回饋（每人上限 150 點）。
- 「首次」使用 iPASS MONEY APP 成功繳納指定生活繳費，當月繳費總額享一卡通綠點 5% 回饋（每人上限 150 點）。
若想延後付款或分期減輕壓力，可善用以下 2026 年確認推出的信用卡專案（多數銀行皆提供一次付清免手續費）：
- 遠東商銀（最高 0.5% 回饋 + 3 期 0 利率）：
- 現金回饋：使用樂行卡當期一般消費刷滿 3,000 元，繳納牌照稅享 0.5% 現金回饋（上限 100 元，限一次付清）。
- 分期優惠：刷遠銀卡單筆滿 6,000 元，繳稅後可申請 3 期 0 利率。
- 現金回饋：使用樂行卡當期一般消費刷滿 3,000 元，繳納牌照稅享 0.5% 現金回饋（上限 100 元，限一次付清）。
- 永豐銀行（0.2% 回饋 + 6 期 0 利率）：
- 現金回饋：2024 或 2025 任一年曾使用永豐卡代繳指定稅款者，今年再繳單筆滿 500 元享 0.2% 刷卡金（上限 100 元，限量登錄 4 萬名）。
- 分期優惠：當月繳納單筆金額滿 3,000 元，登錄享 6 期 0 利率。
- 現金回饋：2024 或 2025 任一年曾使用永豐卡代繳指定稅款者，今年再繳單筆滿 500 元享 0.2% 刷卡金（上限 100 元，限量登錄 4 萬名）。
- 彰化銀行（送 50 元刷卡金）：
- 使用台灣 Pay QR Code 掃碼繳稅，綁定彰銀信用卡不限金額每成功繳納 1 張稅單送 50 元刷卡金（限量 10,000 筆，每戶上限 200 元）。
- 使用台灣 Pay QR Code 掃碼繳稅，綁定彰銀信用卡不限金額每成功繳納 1 張稅單送 50 元刷卡金（限量 10,000 筆，每戶上限 200 元）。
- 台北富邦與國泰世華（彈性分期）：
- 台北富邦：單筆滿 1,000 元，提供 3~30 期自由選（分期年利率 4.88% 起）。
- 國泰世華：申請稅款分期享年利率 6% 分期優惠利率。
- 台北富邦：單筆滿 1,000 元，提供 3~30 期自由選（分期年利率 4.88% 起）。
許多民眾以為只要不把車開上路，晚點繳稅也沒關係，這其實是錯誤觀念！新竹縣政府稅務局過去就曾提醒以下相關罰則：
- 逾期 30 天後重罰：若車輛在繳納期限屆滿 30 日（滯納期滿）後，使用公共水陸道路被查獲，除追繳本稅外，每次還會按欠繳稅額處 0.3 倍罰鍰（各年度累計最高以 0.9 倍為限）。
- 「停在路邊」也開罰：法規定義的「使用公共道路」，不只包含動態行駛，就連靜態的「停車」或「臨時停車」也算。只要愛車停在公路、街道或路邊停車格被查獲，一樣會被連續開罰。
看完眼花撩亂的優惠，到底該怎麼選？我們幫車主盤點出以下 4 大最佳繳稅情境，請直接對號入座：
- 追求「回饋拿最多」👉 首推【悠遊付】（最高 9%）
若您的稅金剛好在 1 萬元出頭，且願意破關解任務（3/31前繳款、元大帳戶扣款、完成 5 筆 APP 消費），最高可拿回價值 900 元的回饋，是今年當之無愧的回饋天花板。
- 追求「低門檻、小額稅金賺回饋」👉 首推【台灣 Pay + 土地銀行】
只要單筆稅金滿 100 元，掃碼就送 50 元刷卡金或紅利。免解複雜任務，名額內先搶先贏，特別適合機車族或擁有多輛小車的車主。
- 追求「減輕大額稅金負擔」👉 首選【信用卡分期 0 利率】
若您駕駛 3,000 c.c. 以上大排氣量休旅車（稅金 15,210 元起跳），不想一次噴掉太多現金，首選永豐銀行（滿 3,000 元分 6 期 0 利率）或遠東商銀（滿 6,000 元分 3 期 0 利率）來控管每月現金流。
- 追求「新手無腦賺」👉 首選【iPASS MONEY】
如果您之前都跑超商繳費，今年第一次想嘗試行動支付，只要是「首次」使用 iPASS MONEY APP 繳費，就能直接無腦拿 5% 綠點回饋（上限 150 點）。
Q1：2026 牌照稅繳納期限到什麼時候？遲繳會怎樣？
今年繳款期限為 2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日。若逾期繳納，每逾 3 日將依滯納數額加徵 1% 滯納金，最高加徵至 10%；超過 30 日仍未繳納者，將被移送行政執行署強制執行。
Q2：沒收到牌照稅繳款書（稅單）怎麼辦？
可以直接前往四大超商多媒體資訊機（如 ibon、FamiPort），輸入車牌號碼及身分證字號即可列印繳納單，直接在櫃檯繳費（限稅額 3 萬元以下）。也可至地方稅稽徵機關或監理機關申請補發。
Q3：我的車是電動車，今年也要繳牌照稅嗎？
不用！為鼓勵綠能，目前政府規範完全以電能為動力的汽車及機車，免徵使用牌照稅的優惠已延長至 2030 年 12 月 31 日，因此電動車主今年仍享有免徵優惠。