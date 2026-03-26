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中東戰事升高、荷姆茲海峽封鎖，航運龍頭馬士基表示，透過擴大「陸橋運輸」網絡，將維持食品與藥品等關鍵物資供應，且現階段相關替代路線仍保有一定運輸餘裕，暫時可支撐區域物流需求。根據路透報導，馬士基中東區負責人指出，公司正加速強化陸橋運輸布局，並與波灣各國政府協調，希望透過簡化邊境、海關與港口作業流程，讓物資能更快送達目的地。各國目前也已啟動「綠色通道」快速通關機制，優先處理重要貨物，提高運輸效率。陸橋運輸是指貨物先由紅海或阿拉伯海沿岸港口卸貨，再改以陸路方式送往波灣國家。馬士基表示，在衝突前，馬士基每週進出波灣地區的貨櫃量約3.5萬個，如今大部分運量已改由陸橋網絡承接。尤其在戰爭初期，公司即優先與客戶及各國政府協調，先行確保藥品、食品，以及冷藏冷凍貨物等民生必需品的運送。馬士基也提醒，區域安全情勢仍存在高度不確定性，後續不排除需持續調整運輸安排。另一方面，燃料、保險與運輸成本同步上升，也正在推高整體物流費用。根據世界經濟論壇資料，波灣合作理事會國家約有85%的食品仰賴進口，因此維持物流不中斷成為各方首要任務。