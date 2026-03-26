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京華城案最新判決，前民眾黨主席柯文哲遭重判有期徒刑17年並褫奪公權6年。苗栗縣長鍾東錦臉書發文聲援，他強調「找回人民對司法的信任，就是以同樣的標準檢視每一個人」，回憶起與柯文哲初次會面的情景。鍾東錦指出，當時柯文哲是響噹噹的大人物，而自己則是被名嘴圍剿的過街老鼠，柯文哲卻毫無理由地接納他，為他加油打氣，字字真誠。鍾東錦提到兩人初次見面時，柯文哲正在籌備辦公室，現場家徒四壁，只有一張摺疊桌跟幾張小椅，當時鍾東錦詢問是否需要幫忙，柯文哲卻告訴他，如果要幫忙十分感謝，但必須遵守法規，個人政治獻金上限就是十萬，多的他不能收，他會自己盡力籌錢。後來看到新聞才得知，柯文哲為了自己的選舉買單，拿房子貸款了兩千萬，一切從簡。鍾東錦感慨「那個人就是柯文哲，今天他被重判17年。」面對柯文哲被重判，鍾東錦表示司法是國之重器，自己雖然沒有資格評論是非對錯，但以柯文哲的智慧，他相信涉弊的可能性不高，直言儘管有支持者不喜歡柯文哲，但他仍要秉持良心發言，若判決刑度有失比例原則，只會讓真相陷入更深的漩渦。他呼籲，台灣唯有檢視標準一致並實現多黨共治，才能平息對立、開創新局。