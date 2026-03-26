29歲「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟）近年球團工作和綜藝主持並進，發展全方位，成績也相當好，如今在啦啦隊領域耕耘邁入第10年，她今（26）日透露一項重大計畫，預計在今年舉辦大型的粉絲回饋活動，「希望能夠見到你們每一個人，親口和你們說聲謝謝！」
籃籃跳啦啦隊滿10年 宣布今年重大計畫
今天，籃籃在IG限時動態開放粉絲提問，有人詢問啦啦隊生涯滿10周年有沒有什麼企劃，她感性地說，不知不覺在啦啦隊已經服務10年，「在這個特別的年份會舉辦大型粉絲回饋活動，請一定要密切留意發布的資訊！」
籃籃表示，從2017年成為啦啦隊一員一直到2026年，每一年給予她支持的人都是很重要的寶藏，希望屆時可以見到每一位愛護自己的粉絲，親口跟每個人表達謝意。
去SM娛樂試鏡 想當周子瑜第二夢碎
回顧籃籃的演藝路，多年前韓國女團TWICE走紅，從小有女團夢的籃籃，夢想成為下一個周子瑜，因此連續3年寄表演影片到南韓三大經紀公司，最終獲得試鏡機會，唸樹德科大一年級時，籃籃飛到首爾參加SM娛樂難度係數極高的「週六公開徵選」，現場大跳少女時代〈Run Devil Run〉，回國後完全沒有下文，讓她相當洩氣，差點去當婚禮企劃。
誤打誤撞成啦啦隊員 藝名曹西平取的
2017年，籃籃報名Lami Girls「星計畫」海選，讀表演藝術系大三的她，跳爵士舞打敗眾多競爭者，連一向毒舌的評審、已故藝人曹西平都一路相挺，誇她是自己心目中的第一名，籃籃最終奪得總決賽冠軍，不過曹西平嫌她本名很繞口，沒有記憶點，建議她取綽號籃子或籃籃，「籃籃」因此成為她的藝名，而籃籃後來才知道參加的是啦啦隊徵選，就這樣誤打誤撞加入啦啦隊直到今天。
資料來源：籃籃IG
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今天，籃籃在IG限時動態開放粉絲提問，有人詢問啦啦隊生涯滿10周年有沒有什麼企劃，她感性地說，不知不覺在啦啦隊已經服務10年，「在這個特別的年份會舉辦大型粉絲回饋活動，請一定要密切留意發布的資訊！」
籃籃表示，從2017年成為啦啦隊一員一直到2026年，每一年給予她支持的人都是很重要的寶藏，希望屆時可以見到每一位愛護自己的粉絲，親口跟每個人表達謝意。
回顧籃籃的演藝路，多年前韓國女團TWICE走紅，從小有女團夢的籃籃，夢想成為下一個周子瑜，因此連續3年寄表演影片到南韓三大經紀公司，最終獲得試鏡機會，唸樹德科大一年級時，籃籃飛到首爾參加SM娛樂難度係數極高的「週六公開徵選」，現場大跳少女時代〈Run Devil Run〉，回國後完全沒有下文，讓她相當洩氣，差點去當婚禮企劃。
誤打誤撞成啦啦隊員 藝名曹西平取的
2017年，籃籃報名Lami Girls「星計畫」海選，讀表演藝術系大三的她，跳爵士舞打敗眾多競爭者，連一向毒舌的評審、已故藝人曹西平都一路相挺，誇她是自己心目中的第一名，籃籃最終奪得總決賽冠軍，不過曹西平嫌她本名很繞口，沒有記憶點，建議她取綽號籃子或籃籃，「籃籃」因此成為她的藝名，而籃籃後來才知道參加的是啦啦隊徵選，就這樣誤打誤撞加入啦啦隊直到今天。