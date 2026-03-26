日本東京知名商場池袋寶可夢中心（Mega Tokyo），今（26日）晚間驚傳襲擊事件，一名男子持刀闖入店內，刺向一名女店員的頸部，隨後自刺頸部試圖自盡，兩人昏迷緊急送醫。
據NHK等日媒報導，26日晚上7點20分左右，警方接到110報警電話，通報有一名男子持刀在東京池袋太陽城內製造騷亂。一名男子在寶可夢中心持尖刀攻擊女性店員頸部，隨後男子再持刀刺向自己的頸部。
東京警視廳表示，遇害女子約20多歲，是寶可夢中心員工。該名女子被送往醫院時已失去意識，但隨後被宣布死亡。該名男子大約20多歲，行凶後在現場用刀刺向自己的脖子，送醫後同樣不治身亡。監視器畫面顯示他獨自進入商店，然後走到櫃檯後面，也就是遇害女店員所在的位置。
一位當時正在購物的30多歲女顧客表示，晚上7時20分左右，她正在寶可夢中心購物，突然聽到一聲巨響，像是什麼東西掉下來，之後就有人抬來擔架，聽到有人用各種語言喊「救命」、「快跑」，感覺情況很嚴重就和丈夫一起跑出商店。
與寶可夢中心同一層樓的商店店員也說，事發當時很多顧客把商品放下就跑到店外，周圍店家也把鐵卷門關上，他們也跟著把鐵門拉下，還看到警在察商店門口，不知道發生什麼事情。
池袋太陽城位於 JR 池袋站附近，是一棟商業複合建築，由五棟建築組成，每棟建築內設有辦公室和飯店，以及出售寶可夢商品的「寶可夢中心Mega Tokyo」，此外還設有水族館和天文館。五棟建物的地下室和一樓是連通的。
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東京警視廳表示，遇害女子約20多歲，是寶可夢中心員工。該名女子被送往醫院時已失去意識，但隨後被宣布死亡。該名男子大約20多歲，行凶後在現場用刀刺向自己的脖子，送醫後同樣不治身亡。監視器畫面顯示他獨自進入商店，然後走到櫃檯後面，也就是遇害女店員所在的位置。
一位當時正在購物的30多歲女顧客表示，晚上7時20分左右，她正在寶可夢中心購物，突然聽到一聲巨響，像是什麼東西掉下來，之後就有人抬來擔架，聽到有人用各種語言喊「救命」、「快跑」，感覺情況很嚴重就和丈夫一起跑出商店。
與寶可夢中心同一層樓的商店店員也說，事發當時很多顧客把商品放下就跑到店外，周圍店家也把鐵卷門關上，他們也跟著把鐵門拉下，還看到警在察商店門口，不知道發生什麼事情。
池袋太陽城位於 JR 池袋站附近，是一棟商業複合建築，由五棟建築組成，每棟建築內設有辦公室和飯店，以及出售寶可夢商品的「寶可夢中心Mega Tokyo」，此外還設有水族館和天文館。五棟建物的地下室和一樓是連通的。