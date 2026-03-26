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前台北市長柯文哲京華城案，一審宣判有期徒刑17年。民眾黨晚間召開記者會，辯護律師陸正義感嘆，柯文哲長期維持清廉形象，是一個每天七點半上班、利用公車與U-Bike通勤的人，如今卻被指控侵吞六千多萬公款，痛批檢方帶著偏見辦案，導致調查結果從根本上就產生偏差，根本是莫須有的罪名。陸正義指出，柯文哲使用政治獻金剩餘款支付競總薪資，此舉早有內政部函示認可，連調查局也曾認為並無違法。律師引用行政法院與監察院的見解，強調政治獻金一旦入帳即屬政黨資產，用途雖受規範，但並不符合「侵占他人財產」的犯罪要件。他認為檢方在法理不合的情況下執意起訴，法院竟然照單全收，法律邏輯令人感到荒謬。關於支付給邱復生百萬元被列為侵占，陸正義澄清，該筆款項是為了提升民眾黨的網路聲量與數位政黨轉型，並有正式契約及企劃書為證，證人邱復生到庭也證實雙方合作關係。他質疑，所有剩餘款項皆用於黨務公務，完全合法合規，檢察官卻視而不見，硬要認定為柯文哲謀取私利。至於KP秀演唱會門票收入被定性為政治獻金，陸正義表示，演唱會門票8800元中光是成本就7524元，價差不到一倍，且收入全數歸屬木可公司，柯文哲個人從未經手，砲轟檢方刻意忽略成本支出與線上票券等收入細節，強行扣上公益侵占的罪名，不僅是羅織罪名，更是對事實的嚴重扭曲。