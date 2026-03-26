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台北地院今（26）日審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，前民眾黨主席柯文哲一審遭重判17年有期徒刑。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，若被判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，在判決尚未確定前，依法不得登記為總統、副總統候選人。因此，柯文哲的總統夢已經無法實現，但內政部認為「屆時須視登記參選時的最新判決審認。」內政部表示，因為本案仍可上訴，且2028年總統選舉的候選人登記期間還沒到，柯文哲是否具參選資格？屆時須視登記參選時的最新判決，再由中央選舉委員會依法審認。此外，律師黃帝穎也特別提到，未來可觀察民眾黨是否透過立院黨團提案修法「排黑條款」，將「一審十年以上徒刑」不得參選的條文刪除，回到舊的選罷法「貪污定讞」才不得參選。黃帝穎強調，由於柯文哲目前才一審宣判，若透過修法，即可讓柯文哲參選資格不受限制。