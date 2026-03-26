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台東縣太麻里鄉大王國小後方一處3樓民宅，今日晚間近7點傳出火警。火苗最初自1樓竄出，由於騎樓處堆放大量紙箱等易燃物品，猛烈火焰迅速蔓延，更波及到隔壁住戶騎樓，一輛賓士車困在車庫被燒毀。52歲男性屋主在初期自行滅火時右手不慎遭火燒傷，由救護人員送往馬偕醫院治療，所幸他意識清楚、生命徵象穩定。據了解，起火建物為3層樓RC獨棟建築，火勢從1樓客廳竄起，消防於晚間18時34分獲報後趕赴現場處理，猛烈火勢不斷自屋內向外竄燒，並夾帶大量濃煙，火光照亮整條巷道，附近車庫停放的白色賓士車，整輛幾乎被烈焰燃燒。消防局獲報立即派員趕赴現場，消防隊員布下水線灌救，成功壓制火勢並將其撲滅。目擊的鄰居表示，當時聞到濃濃的煙味，跑出家門查看時，發現該民宅1樓已經陷入完全燃燒的狀態。儘管街坊鄰居在第一時間紛紛拿出滅火器與水管嘗試滅火，但在猛烈火勢面前顯得杯水車薪，無法有效控制。消防隊員費了一番功夫，才將火勢撲滅。與此同時，街坊鄰居在現場圍一個圓圈，向天主禱告，祈求盡快控制火勢，不要有人員傷亡，傷害能降到最低。消防局表示，現場為3層樓RC獨棟建築物，1樓客廳起火，住宅用途。屋主男性52歲初期滅火時受燒右手2度燒傷面積3%，送往馬偕醫院，目前傷者意識清楚生命徵象穩定。