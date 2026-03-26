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中配徐春鶯違反《反滲透法》，起訴書曝光她協助中共統戰官員孫憲以「商務考察」名義隱匿身分入境，實則是跟國民黨、民眾黨人士見面，現行兩岸商務往來審核機制出現漏洞，陸委會副主委梁文傑坦言，政府面臨兩難，去年高達7萬人次透過簡化流程來台，若全面加強審核恐衝擊正常經貿活動。相關單位正檢討如何在維持商務便利與防範國安滲透之間取得平衡，避免「商務考察」成為中共統戰官員入台的破口。針對新住民參政權及國籍歸屬，陸委會發布最新民調，近五成民眾認為中國籍人士設籍台灣滿10年就能參選的門檻太低，甚至有近一成主張應限制參選權。此外，超過四分之三的民眾認同兩岸互不隸屬的現狀，並有八成以上民意堅決反對「一國兩制」與「一中原則」。中國軍事快速擴張，台灣與對岸國防預算有11倍的差距，陸委會強調將採取「以實力換取和平」的策略，未來將持續推動「和平四大支柱行動方案」，除了落實國防建設，也會針對民意關切的滲透問題加強防範，透過強化民主韌性與防衛能力，確保台灣在複雜的區域局勢中，能穩固主權並維持台海和平。