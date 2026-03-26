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美伊戰爭停火和談進展牽動股市表示，美國總統川普26日發文警告伊朗最好盡快拿出誠意，否則將為時已晚。美股26日開盤回落，道瓊工業指數下跌233點或0.5%；標普500指數下跌0.8；那斯達克指數下跌1.2%。截至美東時間上午10時5分，道瓊工業指數止跌回升，上漲38.14點或0.08%，暫報46,467.63點；標普500指數下跌27.62點或0.42%，暫報6,564.28點；那斯達克指數下跌140.81點或0.64%，暫報21,789.02點；費城半導體指數下跌190.91點或2.40%，暫報7,776.84點。個股部分，輝達下跌1.68%、台積電ADR下跌3.29%、META下跌2.89%、特斯拉下跌0.69%。國際油價再次上漲，WTI西德州原油油價上漲2.88美元或3.19%，至每桶93.2美元。國際布蘭特原油期貨上漲3.61美元或3.71%，至每桶100.87美元。CNBC報導，交易員密切關注中東的最新局勢發展，受油價上漲拖累，美股下跌。布蘭特原油期貨一度上漲超過3%，每桶超過106美元，WTI西德州原油期貨也一度超過每桶93美元。美國總統川普週四開盤前在社群發文，警告伊朗「盡快認真」看待談判，以免為時已晚，錯過這次機會將「再也沒有回頭路」。先前有報導稱，伊朗外交部長週三告訴官媒，伊朗高層正在審查美國提出的結束戰爭的提議，但德黑蘭無意與美國進行談判。海灣國家週四也發表聯合聲明，譴責伊朗對其能源基礎設施發動「非法」攻擊，呼籲伊朗立即停止對鄰國的襲擊，並已做好未來自衛的準備。Wolfe Research美國政策和政治主管馬庫斯（Tobin Marcus）認為，最近的市場走勢表明，投資者押注伊朗可能是「撒謊」的國家，市場似乎認為，伊朗公開的負面表態可能只是為了掩蓋其私下更為友好的姿態，但對此並不確定，而且在川普設定的5天談判期限內，這種模棱兩可的局面不可能持續太久。