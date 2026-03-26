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前台北市長柯文哲被控涉及京華城等弊案，今（26）日下午一審宣判，處以有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，作家顏擇雅在臉書發文表示，她並不像許多綠營支持者那樣期待宣判，反而對此感到憂慮，因為她相信無論判決結果如何，仍會有天真的年輕人認定柯文哲是遭受政治迫害，這種世代鴻溝令她感到無奈。顏擇雅提到，比起京華城案的判決，新北地檢署對徐春鶯提出的起訴書更讓她振奮，過去外界質疑民眾黨與中共關係親近時，柯文哲總是以「抹紅」作為回擊；然而，隨著起訴書揭露的證據，她認為民眾黨「偷偷摸摸」的行徑比國民黨更可惡，她引用企業家蔡衍明形容柯文哲的名言「上門十多次，都從後面來。」顏擇雅語重心長呼籲年輕世代，可以理解年輕人的政治觀點與中老年人不同，但希望他們在選擇政治偶像時，能挑選一個人格更加光明磊落的人選，這不僅僅是個人誠信問題，更關乎台灣的民主品質，若政治人物不透明且逃避民意檢驗，支持者的投票行為也會失去意義。