台北地院26日就京華城案一審宣判，其中涉及中石化子公司鼎越開發遭判沒收121億545萬6748元。對此，中石化晚間發布重訊回應，強調目前尚未收到一審判決書，無法得知完整判決理由，後續將待取得判決書後，再與律師研議因應方向，以維護公司與全體股東權益。

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中石化表示，公司先前已於2025年4月27日透過重大訊息對外說明，針對20%容積獎勵的立場已表達清楚，並再次重申，鼎越開發願意依照法院最終判決結果辦理20%容積獎勵相關事宜。

對於媒體報導鼎越遭判沒收逾121億元，中石化指出，由於目前尚未正式收到台北地院一審判決書，因此仍無法掌握完整判決內容與法律理由。公司將在取得判決書後，進一步徵詢律師專業意見，審慎研析後續可採取的法律作為。

中石化也強調，目前公司財務與營運狀況一切正常，並未因此受到異常影響。後續若經研議認為有必要，將依法採取相關法律程序，以確保公司及股東合法權益，相關進度也會依規定另行公告。

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