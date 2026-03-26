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前民眾黨主席柯文哲因在擔任台北市長任內涉及京華城容積獎勵、政治獻金等4案，今（26）日一審遭台北地方法院判刑17年，褫奪公權6年。傍晚6點多，柯文哲在律師團、民眾黨主席黃國昌、支持者陪同下召開記者會痛批，查不到有錢到他家去，捐錢給民眾黨就是貪污？那民進黨、國民黨怎麼辦？柯文哲強調，司法是國家的最後一道防線，它應當被人民所信任。在這個案子，司法在台灣社會的信任度是增加還是減少？他沒有圖利、沒有貪污，都查不到有錢到他口袋去，怎麼會在講他貪汙呢？柯文哲直言，已經查一年了，翻箱倒櫃，都沒有查到有錢到他家去，「捐錢給民眾黨就是貪汙，天哪！那這...那民進黨、國民黨怎麼辦？哇！你們要編也要編一個比較好的理由好不好？」不過，面對柯文哲的說法，不少民眾似乎不太能接受，紛紛在網路上留言表示，「別的黨帳目清楚、民眾黨的去向不明」、「你不是在節目說自己圖利嗎？」、「人家不會開一間木可公司挖黨的錢」、「只有你去買商辦喔」。