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前台北市長柯文哲京華城案遭重判17年，柯文哲今（26）日在記者會上高喊絕不投降，表示會持續抗爭到底。對此，新竹市長高虹安深夜在臉書發文聲援，表示得知判決結果時心中滿是錯愕，除了感到沉重，更多的是對柯文哲的不捨。高虹安回憶，在她眼中的柯文哲始終是個生活極其簡單、作風「硬派」的人，對物質幾乎毫無要求，吃飯快得像在執行任務，恨不得把所有精力奉獻給公共事務。她表示，在那副冷靜醫者的外表下，其實有著一顆最赤誠、最不計代價為人民奉獻的心。這份判決對柯文哲與家人而言是沉重的打擊，但她深信柯文哲一定會提出上訴，為了公平正義繼續努力，把事實攤在社會大眾面前。高虹安期盼柯文哲與家人能保重身體、堅強應對，並提醒柯文哲在這條路上並不孤單，還有許多人在此刻選擇並肩，一起等待公平公正的答案。不少支持者也留言「加油」、「妳一定感同身受，辛苦了」、「妳是過來人，妳來說最有說服力了。」