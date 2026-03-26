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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，遭求刑28年6月，北院今宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯文哲確定2028年無法參選總統。國民黨主席鄭麗文以美國法律判決造成南北戰爭為例子，直言法律判決可能導致國家分裂跟戰爭，法律有重大社會效應，此案對國家穩定、團結種下不安的種子。國民黨主席鄭麗文今晚接受政治大學邀請演講，原先是要談2026地方選舉和藍白合，但她選擇以柯文哲案宣判做為開頭。她直言柯文哲遭重判，她是法律系畢業，過去在美國讀法律時，美國有個歷史上非常重要的判決，「黑人是財產還是人？」，結果最高法院判決不是人，因此就爆發南北戰爭。鄭麗文說，她提這案子在於，一個法律判決，司法權的特色是被動的，不可能主動說有罪要審一審，過程中法律應該要反映當代道德價值，解決社會紛擾，法律判決應該要帶來社會安定跟穩定，但當年的重要判決卻導致國家分裂跟戰爭，所以政治人物一言興邦一言喪邦，法律判決也有重大社會效應。鄭麗文解釋，她拿這個譬喻，是因為柯文哲作為非常有代表性的政治人物，曾參選總統，又是民眾黨創黨主席，政治上有非常高度的關注，法律前人人平等，司法女神應該是盲目的，她不是說政治人物應用不同標準，而是判決更要講求程序正義跟公平、公正，結果要符合道德標準跟期待，否則不但沒有社會穩定的效果，更會造成社會嚴重對立跟裂痕。「今天不是說政治人物比較大尾就不能被司法起訴」，鄭麗文強調，而是柯文哲案的審理，讓大家有非常深的先射箭後畫靶，還有檢調在整個蒐證過程或是羈押柯文哲過度羈押，嚴重違反比例原則，尤其刑法應該假設無罪，在現代社會沒判決前剝奪人身自由，這是非常嚴重的。鄭麗文說，尤其在非常有社會基礎跟支持力量的政治人物，很容易製造社會裂痕跟對立，這是司法不應犯的錯，因為讓司法公性嚴重被挑戰，引起社會不安，整個審理過程引爆高度社會關注，尤其是爭議跟辦案過程中的瑕疵，暴露現在實務上檢調司法體系不符人民對公平正義期待，當然當事人付出非常嚴重而無法付出的代價，現在民眾黨一定人神共憤，面對集體情緒，對國家團結、穩定是種下非常不安的種子。