我是廣告 請繼續往下閱讀

市場表現

能源與債市震盪

川普的「最後通牒」與心理戰

區域衝突升級：灣區國家發聲

華爾街觀點

中東戰火持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）一邊稱要與伊朗談停戰，又一邊威脅要「徹底摧毀」伊朗，使得外界對於雙方達成協議、平息戰事不抱期待，國際油價應聲上漲，美股主要指數週四（26日）全數收黑。道瓊工業指數挫跌469.38點或1.01%，收45960.11點。標普500指數下挫114.74點或1.74%，收6477.16點。那斯達克指數大跌521.75點或2.38%，收21408.08點。那斯達克指數已從高點回落逾10%，進入修正區間。費城半導體指數重摔381.87點或4.79%，收7585.87點。油價週四走高，對股市構成壓力。布蘭特原油期貨大漲5.66%，收在每桶108.01美元；西德州中級原油期貨上漲4.61%，收在94.48美元。隨著股市進一步走低、油價走高，美國10年期與2年期公債殖利率也同步飆升。針對近期油價走勢，川普表示，這「並不像他預期的那麼糟」，並稱「一切最終都會回落到原本水準，甚至更低」。稍早，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文警告伊朗：「最好儘快認真對待（談判），否則一旦事態發展到某個程度，就沒有回頭路，而且後果不堪設想。」他並形容伊朗談判代表「非常不同」、「奇怪」，聲稱他們正「求著」美國達成協議，以結束這場已持續四週的戰爭。此前，伊朗外長週三向國營媒體表示，伊朗高層正在審視美國提出的停戰方案，但德黑蘭無意與美國展開談判。另一方面，波灣國家週四發表聯合聲明，譴責伊朗從伊拉克境內對其能源基礎設施發動「犯罪性攻擊」，並表示將準備採取自我防衛措施。聲明呼籲伊拉克政府採取必要措施，立即停止針對鄰國的攻擊行動。儘管美伊雙方對和平談判的說法相互矛盾華爾街仍延續前一交易日的漲勢，道瓊指數本週仍有望收漲。Argent Capital Management基金經理Jed Ellerbroek向CNBC表示：「這是一個自滿（Complacent）的市場，投資者天生樂觀且願意吸收壞消息，市場『想要』上漲。」Wolfe Research的政策研究主管Tobin Marcus則認為，市場似乎認定伊朗公開的否定態度只是煙霧彈，私下可能更具妥協意願。但他警告：「在川普設定的5天談判期限 壓力下，這種模糊空間不會持續太久。」