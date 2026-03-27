氣象專家吳德榮表示，今（27日）鋒面快速通過，中部以北有局部雨，北台灣轉涼，週末天氣不穩定，直到下週一才會放晴回暖「熱如夏」。而大家關心清明連假期間，仍有鋒面在台灣附近徘徊，期間可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等強對流威脅，都還要持續觀察天氣變化。
今鋒面影響「轉雨連下2天」！週日開始晴朗變熱如夏
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面快速掠過，各地雲量增多，中部以北有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台灣轉涼、南部白天仍偏熱。各地區氣溫分別為北部17至24度、中部18至29度、南部17至32度，以及東部17至26度。
吳德榮說，明（28）日鋒面雲系減弱，中部以北、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台灣仍偏涼；下週日、一（29、30日）各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週日氣溫升、下週一各地晴朗「熱如夏」。
下週一晚間又有鋒面靠近！清明連假天氣有強對流威脅
吳德榮表示，不過好天氣相當短暫，下週一晚間起將有另一波鋒面悄悄接近，北台灣又會有局部短陣雨的機率，下週二、三（31日、1日）鋒面影響台灣，屆時中部以北及東半部地區，將再度轉為有局部陣雨或雷雨的天氣型態，氣溫也會隨之下降，讓北台灣再度轉涼。
至於清明連假天氣，吳德榮表示，最新模式模擬顯示鋒面將會在台灣附近持續徘徊，這段期間容易伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨等「強對流」威脅，且鋒面帶上的降雨強度變化多端，模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整、且各國模式也不一致，顯示不確定性很大，需持續觀察，莫急下定論。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面快速掠過，各地雲量增多，中部以北有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台灣轉涼、南部白天仍偏熱。各地區氣溫分別為北部17至24度、中部18至29度、南部17至32度，以及東部17至26度。
吳德榮說，明（28）日鋒面雲系減弱，中部以北、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台灣仍偏涼；下週日、一（29、30日）各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週日氣溫升、下週一各地晴朗「熱如夏」。
吳德榮表示，不過好天氣相當短暫，下週一晚間起將有另一波鋒面悄悄接近，北台灣又會有局部短陣雨的機率，下週二、三（31日、1日）鋒面影響台灣，屆時中部以北及東半部地區，將再度轉為有局部陣雨或雷雨的天氣型態，氣溫也會隨之下降，讓北台灣再度轉涼。
至於清明連假天氣，吳德榮表示，最新模式模擬顯示鋒面將會在台灣附近持續徘徊，這段期間容易伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨等「強對流」威脅，且鋒面帶上的降雨強度變化多端，模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整、且各國模式也不一致，顯示不確定性很大，需持續觀察，莫急下定論。