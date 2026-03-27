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今鋒面影響「轉雨連下2天」！週日開始晴朗變熱如夏

下週日、一（29、30日）各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週日氣溫升、下週一各地晴朗「熱如夏」。

▲今（27）日鋒面通過，北台灣氣溫下降又轉雨，週日開始放晴、下週一熱如夏，不過下週一晚間鋒面又報到。（圖/中央氣象署提供）

下週一晚間又有鋒面靠近！清明連假天氣有強對流威脅

下週一晚間起將有另一波鋒面悄悄接近，北台灣又會有局部短陣雨的機率，下週二、三（31日、1日）鋒面影響台灣

最新模式模擬顯示鋒面將會在台灣附近持續徘徊，這段期間容易伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨等「強對流」威脅