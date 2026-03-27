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▲貝兒過去曾經是中華職棒商品部的員工。（圖／翻攝自貝兒IG@yung8.29）

舞蹈底子深厚 清新外型藏超強實力

▲貝兒也曾加入夢想家啦啦隊Formosa Sexy，累積舞台表演經驗。（圖／翻攝自貝兒IG@yung8.29）

熱愛舞蹈與賽事 毅然報名徵選

中華職棒新賽季即將開打，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels於25日舉辦開季記者會，正式公布新一季陣容，此次共有27位正式成員與2位練習生亮相，陣容再度升級，持續朝「中職最強啦啦隊」目標邁進。其中，新成員貝兒的經歷格外引人關注，她過去其實是中職商品部員工，如今成功轉換身分站上應援舞台，從幕後走到鎂光燈前，成為球迷討論焦點。談到為什麼想成為啦啦隊，貝兒直言：「我一直都很喜歡跳舞，也很喜歡運動賽事！」根據《中時新聞網》報導，貝兒擁有大眼睛與甜美氣質，外型清新亮眼，過去便因舞蹈實力備受身邊朋友肯定，她平時經常與好友陳愉合作拍攝舞蹈影片，逐步累積舞台經驗，早在2023年她便成功入選職籃啦啦隊Formosa Sexy，首次以啦啦隊身分登場，也讓更多人看見她兼具性感與活力的一面，為日後踏入職棒啦啦隊奠定基礎。隨著貝兒加入Fubon Angels，網友翻出她過去社群紀錄，發現她曾在中華職棒商品部任職，甚至參與聯盟活動主持工作，展現多方面才華，從後勤行政到舞台表演，她的轉變引發球迷熱烈討論，她也從練習生「Fubon Angels mini」逐步累積經驗，最終成功轉為正式成員，證明自身實力獲得球團高度認可。談及為何選擇離開穩定工作轉戰啦啦隊，貝兒坦言原因其實相當單純：「一直很喜歡跳舞，也熱愛運動賽事！」原本希望以不同角色參與球場，但她發現自己在工作時仍不自覺被場邊啦啦隊吸引，內心渴望站上舞台的念頭越來越強烈，最終她鼓起勇氣參加徵選，並順利脫穎而出，正式踏上夢想之路。對於未來表現，貝兒也已訂下目標，她特別提到欣賞學姐「大頭」，認為對方努力又具有感染力，並為新賽季編排許多精彩舞蹈，讓她深受啟發，展望新球季，貝兒期許自己能透過應援帶給球迷更多正能量，讓「悍將家人們」感受到滿滿熱情與歡樂，同時也希望呈現更多不同面貌，持續在舞台上成長。