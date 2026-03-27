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前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，引起社會高度關注，他昨也在記者會上怒轟總統賴清德，難掩激動情緒。針對此事，國民黨立委李彥秀認為，柯文哲的影響力仍不容小覷，他遭重判後不僅阻斷了「綠白合」的可能，更恐引發悲情效應，影響今年地方選戰。柯文哲昨在宣判後的記者會上情緒幾度激動，談及自身清白和中配徐春鶯案件時，把手揮起高呼：「我不會屈服」、「民進黨才是共匪」等，難掩憤怒。對此，李彥秀認為，柯文哲遭重判代表綠白合的可能已被徹底阻斷，尤其柯文哲的影響力仍不容小覷，判刑17年引發的「悲情效應」恐成為2026選戰的最後一根稻草。李彥秀提到，對柯文哲以及民眾黨而言，判處1天可能都無法接受，更何況被求刑28年6個月，一審宣判應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年，更讓柯文哲不能接受的是《貪污治罪條例》違背職務收賄罪13年，不僅斷了柯文哲參選總統的機會，更讓柯文哲背負「法院認證」的貪污名聲，未來柯文哲一定會在政治與司法上全力捍衛自己的名譽。