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AI短片「雪山救狐狸」網路爆紅！原創者竟然是賣烤鴨老闆

原創者是一家經營醬板鴨的業者。

「你是醬板鴨？」連蔡依林都瘋狂！觀眾大讚最成功AI行銷

近期網路瘋傳一段AI短片「雪山救狐狸」，在社群之間引起廣大討論，連天后蔡依林最近也跟上潮流拍影片模仿，笑翻不少粉絲。其內容的原創者也相當特別，是一間醬板鴨的業者想要宣導自家產品，沒想到搞笑的劇情竟然大爆紅，行銷非常成功。該支「雪山救狐狸」的影片，內容描述一位樵夫在雪山把醬板鴨給狐狸吃，然後就回家砍柴，結果家中闖入一名神秘白衣女子，觀眾原本以為那是狐狸化身來報恩，沒想到該女子是「醬板鴨」，開槍射死了樵夫，超級反轉的劇情讓網友全部笑翻。根據《極目新聞》報導，這支影片其實是用AI製作，艾姓負責人坦言：「最初是想要用狐狸報恩的民間故事作為背景，替自家醬板鴨產品拍攝宣導片來刺激買氣，沒想到刻意設計醬板鴨復仇計劃，意外讓大眾覺得非常有趣，效果非常好」。由於影片搞笑有趣，且有多個輪迴，吸引許多網友二度創作成不同版本，連天后蔡依林最近到長沙開演唱會時，也搞笑Kuso模仿一段，直呼自己是在「長沙演唱會後台等吃醬板鴨的蔡依林」，笑翻許多粉絲，甚至中國官方也拿來改編宣導反詐資訊。因為現在網路上AI影片眾多，原先許多人以為這只是單純惡搞影片，沒想到是醬板鴨業者的廣告，不少人都表示：「這影片真的很成功，醬板鴨太有記憶點了」、「AI行銷最有成效的影片！連官方都拿來改編宣傳反詐騙」、「這種行銷真的很成功，看過就印象深刻，而且人人可以來上一句：你是醬板鴨？很不錯的宣傳」。