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為了整頓觀光形象與治安問題，泰國警方近日展開大規模掃蕩行動，針對街頭騷擾遊客的色情拉客行為強力取締，多名外籍女子被逮捕並面臨遣返。警方指出，本月掃蕩地點在曼谷知名紅燈區Soi Nana。當地因頻繁接獲遊客投訴遭騷擾，警方隨即展開突擊檢查。此次行動共逮捕16名女性，包括10名坦尚尼亞籍、5名肯亞籍及1名越南籍。她們被指在公共場所主動搭訕、跟隨及糾纏他人，涉嫌從事公開且擾亂秩序的性交易行為。從現場畫面可見，這些女子身穿暴露服裝，在停車場內被警方集中控制。相關單位表示，將依規定處以行政罰款，並取消其在泰國的居留資格。曼谷大都會警察第五分局指揮官威塔瓦·欽坎表示，此次行動與婦女事務與家庭發展部及移民局合作執行，涉案人員已移交移民機關，準備遣返回原籍國。警方強調，整頓紅燈區秩序是提升國家形象的重要一環。事實上，類似行動已擴及其他觀光地區，包括邦古拉路在內的熱點也曾查獲外籍性工作者。官方表示，未來將持續加強執法，防止相關亂象影響旅遊環境。