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馬英九基金會近期人事異動，前執行長蕭旭岑遭馬英九委託前重要幕僚金溥聰開鍘解職，蕭旭岑則單方面透露馬英九失智，引爆高度熱議。對此，資深媒體人劉寶傑昨（26）日談到，蕭旭岑被金小刀毀掉，實際上毀的是國民黨主席鄭麗文的政治生路，而藍營內部竟也陸續傳出將不會有「鄭習會」，透露北京已不再信任鄭麗文。劉寶傑昨發文表示，台北政壇這2天出現了極其有趣的變化，金溥聰回歸馬英九身邊，隨即揮刀砍向馬英九近年最信任的幕僚蕭旭岑，不僅讓蕭旭岑聲名狼藉，更意外重創國民黨主席鄭麗文。劉寶傑進一步說，鄭麗文接任主席後，心心念念的就是「鄭習會」，希望藉此墊高政治份量以在台灣呼風喚雨。然而弔詭的是，隨著蕭旭岑的信用與價值歸零，國民黨內竟傳出未來不再有「鄭習會」，僅剩「赴陸交流」。這看似空洞的轉變，實則釋放了北京點名警告鄭麗文的訊號。取消鄭習會絕非台北單方面決定，而是北京向鄭麗文發出的通牒，代表她已失去與習近平平起平坐的資格。劉寶傑指出，過去鄭麗文之所以被看重，是因為背後有馬英九的支持。馬英九象徵著國共交流的最高規格，與習近平也有私人交情；而蕭旭岑作為馬英九的心腹，一旦站在鄭麗文身邊，就象徵馬英九對其路線的加持。如今金小刀這一刀，名義上毀掉的是蕭旭岑，實則斷了鄭麗文的政治生路。劉寶傑認為，若「鄭習會」成幻影，鄭麗文的親中路線不但戛然而止，她在黨內的領導威信也將大幅崩跌。一個失去威信的黨主席，要如何領導國民黨打贏2026年選戰？國民黨將因此重生，還是走向更可怕的毀滅？