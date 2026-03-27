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美國與伊朗短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，VIX恐慌指數升至約27，美股四大指數週四全數走低，其中費半指數大跌逾4%，台北股市今（27）日開盤下跌70.37點、來到33267.25點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.42點、來到322.38點。今日開盤量大強勢個股：正文、台達化、新唐、光洋科、華紙。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌35元、來到1805元；台達電開盤下跌50元、來到1465元；鴻海開盤下跌3元、來到197.5ㄩㄦˊ。中東局勢再度升溫，美國與伊朗對停火談判釋出相互矛盾訊號，德黑蘭與以色列仍持續交火，戰事走向未明，美國總統川普嚴詞警告伊朗，應盡速達協議，否則將付出代價。油價維持高檔震盪，布蘭特原油一度站穩每桶102美元，西德州原油（WTI）也觸及94美元水準。市場憂心能源價格攀升恐推升通膨壓力，進一步影響聯準會貨幣政策路徑。而在美股盤後，川普宣布根據伊朗政府的要求，將美國與伊朗談判期限再延長10天至4月6日，並暫停對能源設施的攻擊，帶動油價短線回落，但隨後再度反彈，顯示市場對談判前景仍抱持觀望態度。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌469.38點或1.01%，報45960.11點，那斯達克指數下跌521.74點或2.38%，報21408.08點，標普500指數下跌114.74點或1.74%，報6477.16點，費半指數大跌381.87點或4.79%，報7585.87點。科技五大巨頭普遍疲弱，Meta下跌7.96%，蘋果小漲0.11%，Alphabet下跌3.44%，微軟下跌1.37%，亞馬遜下跌1.97%。半導體股全數走低，AMD下跌7.49%，博通下跌2.95%，輝達下跌4.16%，應用材料下殺 8.34%，高通上漲0.15%，美光下跌6.97%。台股ADR多數走跌，台積電ADR下跌6.22%，日月光ADR下跌4.33%，聯電ADR下跌3.11%，中華電信ADR小漲0.05%。