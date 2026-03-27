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北院審理京華城案、政治獻金案，民眾黨前主席柯文哲遭判17年徒刑，褫奪公權6年，柯文哲則直言，他所涉案件的審判是「政治操作下的司法表演」，並點名總統賴清德說，他「不會投降」、「不會屈服」。對此，行政院長卓榮泰今（27）日受訪時表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道，這些人或政黨就沒有資格成為執政黨。一審判決結果昨天出爐後，柯文哲召開國際記者會，指稱本案的審理「並未追求事實真相，過程有太多政治介入」，並聲稱他「沒有圖利、也沒有貪污」；他的辯護律師鄭深元表示，會在收到判決書後研議提起上訴。對此，卓榮泰上午在立院受訪時表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道，這些人或政黨就沒有資格成為執政黨。卓榮泰提到，在目前的民主時代，沒有一個執政黨能去操控所有的司法案件，「我們相信司法的專業，相信司法的獨立審判，也相信任何個人仍有機會透過法律正當途徑去申訴，或者去爭取他應有的權益」。