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▲賴佩霞（左）在退出選舉後，目前長居美國陪伴家人。（圖／尚時代文創娛樂提供）

高金素梅｜從動作女星到原住民代言人

▲高金素梅過去曾經是知名武打女星。（圖／記者劉松霖攝）

余天｜綜藝天王變身立委 深耕地方選區

▲余天在卸任三重、蘆洲區立委後，近期傳出要復出演藝圈。（圖／萬星傳播）

歐陽龍｜八點檔男星進軍地方政治

▲歐陽龍（中）一家都是藝人。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

葉啟田｜台語歌王短暫試水溫

賴佩霞｜跨界副總統參選震撼政壇

于美人｜主持人挑戰立委選戰

台北市議員應曉薇捲入京華城案，昨（26）日遭判刑15年6月，褫奪公權6年，現年61歲的應曉薇過去曾是80年代紅極一時的電視花旦，她在2010年獲中國國民黨提名，當選台北市第五選區（中正、萬華）市議員，並連任至今。《NOWNEWS今日新聞》整理出幾位具代表性的「藝人轉政治人物」案例，如綜藝天王余天轉戰三蘆立委、賴佩霞挑戰副總統大位等，一次看懂這條不一樣的職涯路。高金素梅早年以歌手、演員身分走紅，後來淡出演藝圈，轉而投身原住民族權益運動，最終踏入政壇。她長期擔任立法委員，並以無黨籍身分維持高度自主性，在原民議題上具備穩定影響力。高金素梅的政治生涯被視為「轉型最成功」的案例之一，不僅擺脫藝人標籤，也建立清晰的政策定位，多年來持續連任，證明她已從明星光環，轉為具實質政治能量的民意代表。余天以歌手與綜藝節目主持人身分紅遍全台，後來加入民進黨並投入選舉，曾擔任立法委員與黨職幹部。他在新北三重地區深耕多年，具備一定的基層動員能力。不過余天的政治路也歷經起伏，包括選戰失利與家庭因素影響，但整體而言仍屬於「持續參與型」政治人物，成功將演藝知名度轉化為選票基礎。余天近期也傳出要接手華視節目，讓不少粉絲都十分期待。歐陽龍從演員出身，後轉戰國民黨體系曾任台北市議員與文化相關職務，他的政治形象較偏向地方經營與行政參與，與純娛樂圈明星路線有所區隔。他在政壇的表現雖未達全國級高度，但長期穩定經營地方，仍被視為「藝人從政的中間型案例」，代表一種務實路線。值得一提的是，歐陽龍的3名女兒也陸續跟著父母的腳步進入演藝圈，大姊歐陽妮妮、老二歐陽娜娜、老三歐陽娣娣，3人各自發展成就，讓全家成為知名明星家庭。葉啟田是台語歌壇重量級人物，曾短暫投入政治領域參選立委，不過相較於演藝成就，他在政壇的發展並未持續深化，曾任中華民國第二及第四屆立法委員，近年已經淡出演藝圈。賴佩霞長年活躍於影視與心靈領域，2023年在郭台銘的邀請下，宣布成為副總統候選人，一度成為全台焦點，她的參選象徵藝人跨界的「最高層級嘗試」。儘管最終未能成局，但其事件顯示娛樂人物仍具備進入高層政治舞台的可能性，也引發對政治專業與明星效應的討論。名主持人于美人以犀利主持風格聞名，後投入立委選舉，主打專業問政與社會議題，然而在選戰中仍面臨傳統政治結構與組織動員的挑戰，事實證明藝人即使具備高曝光與議題能力，若缺乏完整政黨與基層支持，仍難以順利進入體制。近期傳出于美人將再度以無黨籍身分參選台北中正萬華區的議員，儘管她本人未證實仍引發大量討論。