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經濟部今年召開2場說明會及3場座談會徵詢各界意見後，今（27）日正式公告離岸風電區塊開發第三期（3之3）「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，將在4月1日啟動收件程序，給予業者充分備標期6個月，於9月30日完成收件，規劃於年底前完成選商作業並公告選商結果。離岸風力發電區塊開發第三期分配容量3.6GW，以2030年至2031年完工併網，選商機制主要內容包括履約能力審查開發商開發實績（35%）、開發商財務能力（30%）及專案執行能力（35%），總分須達70分以上，擇優選出具執行力開發商。能源署在於專案執行能力納入ESG規劃（15%）及能源韌性（5%）項目，ESG規劃項目包含在地產業/經濟效益（10%）、環境友善永續（3%）及企業社會責任 （2%），落實離岸風電永續發展；新增延長售電期間獎勵機制鼓勵提前完工併網及願意與在地連結帶動產業及經濟效益業者，至多給予5年延長售電期間。綠電價格仍以企業購售合約（CPPA）為主外，本期新增保底收購價格2.29元，協助離岸風電融資取得並降低離岸風場開發風險。此外，另新增容量擴充機制，獲配廠商最高可擴充「原獲配容量50%」，達到有效利用海域空間目的。經濟部表示，截至3月26日我國離岸風電裝置容量已累計4.5GW，共 482 座風力機，透過公開透明選商機制持續穩健擴大我國排名世界第五位的離岸風電市場，確保綠電供給朝淨零碳排目標前進。經濟部強調，將持續與各方夥伴溝通合作，排除離岸風電開發挑戰，並持續努力打造更佳開發環境，展現臺灣能源自主與能源轉型決心。