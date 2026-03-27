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短途航班：現為美金37.2元，上調美金12.8元至美金50元（約台幣1600元 ）。

中程航班：現為美金69.4元，上調美金23.6元至美金93元（約台幣2974元）。

長途航班：現為美金149.2元，上調美金50.8元至美金200元（約台幣6395元）。

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空在3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。國泰航空今（27）日二度宣布調高費用34%，長途航班燃油附加費已超過台幣6000元，跟戰爭前相比是2.7倍。飛機使用的航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾周均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至2026年3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格為95.95美元。其中，截至2026年3月20日當周的平均原油價格升至每桶110.78美元，而煉油部分（每週平均裂解價差）平均價格為每桶86.22美元，較2026年3月6日當周的每桶72.26美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格僅為24.48美元。兩者價格上升導致整體航空燃油價格飆升。燃油在航空公司成本佔比高，對營運至關重要。國泰航空指出，若未能有效管理持續上升的燃油成本，將難以維持航班網絡的有效運作。不少航空公司包含國泰航空是採用燃油對沖，以管理燃油價格的波動，但燃油對沖僅覆蓋大約三成原油部分，而煉油部分並不在對沖範圍內，不足以抵消近期航空燃油價格急劇飆升的影響。國泰航空表示，燃油占成本三成，燃油附加費是航空公司緩解及彌補部分燃油成本上升的另一項重要機制。為使在中東動盪局勢中更快速因應油價變化，未來燃油附加費將改成兩週檢討一次，等局勢較穩定後再調整作法。4月起國泰航空客運燃油附加費，按照短、中、長程分別調整如下：3月調整前價錢為短途港幣142元、中程港幣264元、長途港幣569元。另，受到中東戰事影響，國泰航空中東航班取消至5月底，受影響旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。為滿足歐洲航線的上升需求，國泰航空將會在4月份增加三對往返巴黎、三對往返蘇黎世的航班，並於13對往返倫敦的現有航班提供更多機位。