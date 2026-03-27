美國與伊朗之間的戰事仍未平息，中東局勢嚴峻也連帶使得能源供應銳減。不過對於仰賴中東能源進口的亞洲國家來說，中東戰火除了帶來油氣銳減的衝擊，包含價格高漲的油氣在內，約90%的國際商品都是以美元結算。在美元兌亞幣匯率逼近20年來最高之際，亞洲國家正面臨能源短缺與美元飆升的「雙重絞殺」。
根據紐約時報報導，中東戰爭實際上切斷了通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油與天然氣。這條狹窄水道如今已成為全球最危險的瓶頸。
這場衝突也揭示了全球貿易的第二個痛苦「卡脖子」點：包括價格飆升的石油與天然氣在內，約90%的國際商品貿易都是以美元結算。
避險情緒引發的「匯率海嘯」
每當全球動盪，投資者就會撤出風險較高的地區，將資金轉入美國資產。這推升了美元價值，使其對亞洲貨幣的匯率逼近20年來的新高。結果許多國家的貨幣在最需要購買力的時候反而貶值。
在川普於23日宣布延後五天轟炸伊朗能源設施計畫之前，印度主要股指數在數小時內下跌2.5%；自戰爭開始以來，已累計下跌近13%。股市下跌導致資金流出印度，進一步壓低盧比匯率。
韓國韓元兌美元匯率則跌至歷史最低，為2008年全球金融危機以來首次。韓國總統李在明24日啟動全國節能運動，並宣布在青瓦台設置「緊急經濟狀況室」，另外也成立「緊急經濟本部」，由國務總理金民錫擔任本部長，以為中東局勢最壞情境做準備。該國近70%的原油供應經由荷姆茲海峽運輸。
菲律賓經濟研究機構IBON基金會表示，油價上漲與披索走弱形成「雙重打擊」，這將在未來幾個月使通膨翻倍，並對數百萬貧困家庭造成最嚴重衝擊。總統小馬可仕已宣布國家能源緊急狀態。菲律賓90％的原油進口自中東。
為什麼亞洲買油更貴？
全球都在為石油短缺苦苦掙扎，分析師認為這甚至比1970年代的能源危機更嚴重。即便是因頁岩油革命而成為能源淨出口國的美國，也受到影響。全國平均汽油價格已升至每加侖3.98美元，比戰前高出逾1美元。
但亞洲面臨的困境更為嚴峻。首先是供應短缺更嚴重：布蘭特原油價格已從一個月前的70美元上升至約100美元，但由於亞洲高度依賴中東石油，供應驟減導致價格被進一步推高。
第二重打擊來自匯率：當能源價格換算為相對美元貶值的本幣時，成本更為沉重。印度盧比過去一年持續走弱，目前1美元兌93.2盧比，較一年前貶值8%。在戰爭前，印度買家購買同等能源需支付約6087盧比；現在，由於油價上漲與匯率貶值，他們必須支付1萬4748盧比。
哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）指出：「在匯率疲軟時遭遇油價上漲，是雙倍的痛苦。」
各國政府的生存抉擇
在亞洲，為基本能源支出付出高昂代價已成現實。例如，泰國卡車司機表示，由於柴油短缺，他們難以將貨物運往港口或自港口運出。
泰銖年初表現原優於盧比，但如今已跌至10個月低點，且只要戰爭持續，預計仍將進一步走弱。通常弱勢貨幣有利於觀光與出口，但這次全球旅遊需求受衝擊，導致假期取消，使泰國無法從中受益。
各國政府正面臨如何「分配痛苦」的艱難選擇。摩根大通經濟學家阿齊茲（Jahangir Aziz）表示，各國必須決定是要放任貨幣貶值，可能會因進口物價飆升，導致民生動盪；還是動用巨額外匯存底、拉高利率來保匯率，但可能將導致經濟成長停滯。
雖然亞洲各國現在正拚命搜刮美元以購買急需的能源，但羅格夫認為，長遠來看，這場危機可能會削弱美元的吸引力。他表示：「任何阻礙全球貿易、加劇地緣政治分裂的因素，都不利於一種試圖主導全球的貨幣。」
當前亞洲最迫切的任務，是籌措足夠的硬通貨以購買急需的能源。至於美元未來地位，羅格夫認為，最終將取決於一個問題：「人們是否仍信任美國？它是否仍是安全的避風港與可靠的夥伴？」
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這場衝突也揭示了全球貿易的第二個痛苦「卡脖子」點：包括價格飆升的石油與天然氣在內，約90%的國際商品貿易都是以美元結算。
避險情緒引發的「匯率海嘯」
每當全球動盪，投資者就會撤出風險較高的地區，將資金轉入美國資產。這推升了美元價值，使其對亞洲貨幣的匯率逼近20年來的新高。結果許多國家的貨幣在最需要購買力的時候反而貶值。
在川普於23日宣布延後五天轟炸伊朗能源設施計畫之前，印度主要股指數在數小時內下跌2.5%；自戰爭開始以來，已累計下跌近13%。股市下跌導致資金流出印度，進一步壓低盧比匯率。
韓國韓元兌美元匯率則跌至歷史最低，為2008年全球金融危機以來首次。韓國總統李在明24日啟動全國節能運動，並宣布在青瓦台設置「緊急經濟狀況室」，另外也成立「緊急經濟本部」，由國務總理金民錫擔任本部長，以為中東局勢最壞情境做準備。該國近70%的原油供應經由荷姆茲海峽運輸。
菲律賓經濟研究機構IBON基金會表示，油價上漲與披索走弱形成「雙重打擊」，這將在未來幾個月使通膨翻倍，並對數百萬貧困家庭造成最嚴重衝擊。總統小馬可仕已宣布國家能源緊急狀態。菲律賓90％的原油進口自中東。
為什麼亞洲買油更貴？
全球都在為石油短缺苦苦掙扎，分析師認為這甚至比1970年代的能源危機更嚴重。即便是因頁岩油革命而成為能源淨出口國的美國，也受到影響。全國平均汽油價格已升至每加侖3.98美元，比戰前高出逾1美元。
但亞洲面臨的困境更為嚴峻。首先是供應短缺更嚴重：布蘭特原油價格已從一個月前的70美元上升至約100美元，但由於亞洲高度依賴中東石油，供應驟減導致價格被進一步推高。
第二重打擊來自匯率：當能源價格換算為相對美元貶值的本幣時，成本更為沉重。印度盧比過去一年持續走弱，目前1美元兌93.2盧比，較一年前貶值8%。在戰爭前，印度買家購買同等能源需支付約6087盧比；現在，由於油價上漲與匯率貶值，他們必須支付1萬4748盧比。
哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）指出：「在匯率疲軟時遭遇油價上漲，是雙倍的痛苦。」
在亞洲，為基本能源支出付出高昂代價已成現實。例如，泰國卡車司機表示，由於柴油短缺，他們難以將貨物運往港口或自港口運出。
泰銖年初表現原優於盧比，但如今已跌至10個月低點，且只要戰爭持續，預計仍將進一步走弱。通常弱勢貨幣有利於觀光與出口，但這次全球旅遊需求受衝擊，導致假期取消，使泰國無法從中受益。
各國政府正面臨如何「分配痛苦」的艱難選擇。摩根大通經濟學家阿齊茲（Jahangir Aziz）表示，各國必須決定是要放任貨幣貶值，可能會因進口物價飆升，導致民生動盪；還是動用巨額外匯存底、拉高利率來保匯率，但可能將導致經濟成長停滯。
雖然亞洲各國現在正拚命搜刮美元以購買急需的能源，但羅格夫認為，長遠來看，這場危機可能會削弱美元的吸引力。他表示：「任何阻礙全球貿易、加劇地緣政治分裂的因素，都不利於一種試圖主導全球的貨幣。」
當前亞洲最迫切的任務，是籌措足夠的硬通貨以購買急需的能源。至於美元未來地位，羅格夫認為，最終將取決於一個問題：「人們是否仍信任美國？它是否仍是安全的避風港與可靠的夥伴？」
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