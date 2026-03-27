「2026YOYO魔法樂園嘉年華」即將於明（28）日在新北大都會公園盛大登場！主辦方東森電視表示，今年活動以「魔法」為主題，除了豪華的YOYO家族陣容，更祭出兩大重磅亮點，包括經典神劇《萌學園》原班人馬合體，以及集結粉紅豬小妹（佩佩）、布麗、假面騎士等國際級卡通巨星的見面會，可謂歷年最豪華的展演陣容，《NOWNEWS今日新聞》整理完整卡司與時間表、交通資訊等一次看。
為了完美呼應「魔法」主題，主辦單位特別將新北大都會公園全面改造成「沉浸式魔法場域」，規劃了能量、光能、奇趣、探索、守護、神祕等六大主題區，並設置五大巨型魔法打卡裝置，包含超吸睛的新北燈會的魔法花園、彩虹隧道、蘑菇迷宮等，讓大小朋友不僅是台下看秀的觀眾，更能化身故事主角，在園區內展開奇幻冒險。
🟡本文重點摘要：
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」主要資訊
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」卡司與必看亮點
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」節目表
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」交通資訊／新北大都會公園如何去
🟡「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」主要資訊：
活動名稱： 2026YOYO 魔法樂園
活動日期： 2026年3月28日（星期六）10:00 - 16:30
活動地點： 新北大都會公園（捷運三重站旁）
入場方式： 全區免費入場
官網：Yoyo好好玩臉書
🟡「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」卡司與必看亮點：
今年的舞台陣容堪稱歷年之最，絕對讓全家大小嗨翻天！除了孩子們最愛的18位YOYO家族哥哥姊姊將帶來跨界融合的活力開場秀之外，曾陪伴無數七、八年級生長大的經典校園劇《萌學園》更迎來驚喜回歸。主辦單位特別邀請原班人馬—阿本、劉書宏、艾瑞克、傅小芸以「萌騎士團」姿態再度合體，不僅將帶來限定版舞台劇演出，還會舉辦專屬粉絲見面會。
除了本土經典IP，今年的卡通陣容一字排開更是華麗無比，多位國際知名的超人氣角色將輪番上陣。包含超萌的粉紅豬小妹（佩佩）、布麗與賓果、PINGU、彩虹小馬，以及帥氣爆表的戰隊系列、假面騎士，還有女孩們最嚮往的光之美少女都將大陣仗現身，打造最夢幻的國際卡通巨星見面會。
🟡「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」流程表一覽：
09:55-10:05 YOYO嘉年華開場曲
10:05-10:20 YOYO卡通明星總動員（第一戰隊+白熊者/粉紅豬小妹）
10:20-10:30 YOYO好朋友
10:30-10:40 YOYO大來賓
10:40-10:50 YOYO卡通明星總動員（秘密的偶像公主）
10:50-11:15 YOYO好朋友
11:20-15:40 YOYO魔法探險趣
15:00-15:10 YOYO大來賓（妙妙犬布麗）
15:10-15:20 YOYO卡通明星總動員（idol光之美少女你與我）
15:20-15:30 YOYO好朋友
15:30-15:50 YOYO卡通明星總動員 YOYOMAN YAMY（阿奇/蓋比/假面騎士）
15:50-16:00 YOYO好朋友
16:00-16:25 萌學園撼動魔法世界
16:25-16:30 大會摸彩 YOYO閉曲
🟡「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」交通資訊／新北大都會公園如何去：
📍搭臺北捷運：
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭機場捷運：
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
📍搭高鐵：
▪️可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
▪️可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭公車：
▪️「捷運三重站」下車：步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
▪️「菜寮(重陽路)站」下車：步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
▪️「福祉里（宏仁醫院）站」下車：步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
📍自行開車：
▪️國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️停車場：新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁 。
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🟡本文重點摘要：
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」主要資訊
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」卡司與必看亮點
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」節目表
▪️「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」交通資訊／新北大都會公園如何去
活動名稱： 2026YOYO 魔法樂園
活動日期： 2026年3月28日（星期六）10:00 - 16:30
活動地點： 新北大都會公園（捷運三重站旁）
入場方式： 全區免費入場
官網：Yoyo好好玩臉書
🟡「2026 YOYO 魔法樂園嘉年華」卡司與必看亮點：
今年的舞台陣容堪稱歷年之最，絕對讓全家大小嗨翻天！除了孩子們最愛的18位YOYO家族哥哥姊姊將帶來跨界融合的活力開場秀之外，曾陪伴無數七、八年級生長大的經典校園劇《萌學園》更迎來驚喜回歸。主辦單位特別邀請原班人馬—阿本、劉書宏、艾瑞克、傅小芸以「萌騎士團」姿態再度合體，不僅將帶來限定版舞台劇演出，還會舉辦專屬粉絲見面會。
除了本土經典IP，今年的卡通陣容一字排開更是華麗無比，多位國際知名的超人氣角色將輪番上陣。包含超萌的粉紅豬小妹（佩佩）、布麗與賓果、PINGU、彩虹小馬，以及帥氣爆表的戰隊系列、假面騎士，還有女孩們最嚮往的光之美少女都將大陣仗現身，打造最夢幻的國際卡通巨星見面會。
09:55-10:05 YOYO嘉年華開場曲
10:05-10:20 YOYO卡通明星總動員（第一戰隊+白熊者/粉紅豬小妹）
10:20-10:30 YOYO好朋友
10:30-10:40 YOYO大來賓
10:40-10:50 YOYO卡通明星總動員（秘密的偶像公主）
10:50-11:15 YOYO好朋友
11:20-15:40 YOYO魔法探險趣
15:00-15:10 YOYO大來賓（妙妙犬布麗）
15:10-15:20 YOYO卡通明星總動員（idol光之美少女你與我）
15:20-15:30 YOYO好朋友
15:30-15:50 YOYO卡通明星總動員 YOYOMAN YAMY（阿奇/蓋比/假面騎士）
15:50-16:00 YOYO好朋友
16:00-16:25 萌學園撼動魔法世界
16:25-16:30 大會摸彩 YOYO閉曲
📍搭臺北捷運：
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭機場捷運：
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
📍搭高鐵：
▪️可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
▪️可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭公車：
▪️「捷運三重站」下車：步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
▪️「菜寮(重陽路)站」下車：步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
▪️「福祉里（宏仁醫院）站」下車：步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
📍自行開車：
▪️國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️停車場：新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁 。