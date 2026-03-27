2026房市第一季即將結束，台灣房價到底會不會跌？房產趨勢專家李同榮直言，投資人與購屋族的觀念必須全面翻轉了！他指出，在「K 型經濟」與「M 型社會」雙重夾擊下，台灣房市已經進入大分化時代。現在最重要的問題，不再是「大盤會不會漲」，而是「哪裡漲、哪裡跌？」。未來市場更將浮現「量縮價漲」的奇特怪象，閉著眼睛買房就能賺的時代已經過去。
什麼是房市 K型分化？強者恆強、弱者恆弱
李同榮分析，近年高科技產業以驚人速度成長，但更多傳統產業卻長期停滯；加上社會中產階級萎縮、貧富差距擴大的「M 型化」趨勢，這股經濟結構的改變已全面反映在房地產上。
台灣房市正從過去的「齊漲齊跌」，進入城市、產業、人口與產品全面走向 K型分化 的新時代：
專家示警：未來將迎來量縮價漲奇特怪象
許多人期待交易量變少，房價就會跟著跌。但李同榮點破盲點，從長期趨勢來看，台灣房市將形成「交易量一波比一波低，房價卻一波比一波高」的特殊結構。他歸納出導致量縮價漲的三大關鍵原因：
除了房價分歧，李同榮也提到另一個重大轉變。台灣勞動力人口已在 2015 年達到高峰，隨著嬰兒潮世代陸續步入退休年齡，2026房市的需求結構將徹底翻轉。
由於年長者未來需要面臨「以房養老」或籌措醫療費用的需求，而年輕一代在經濟分化下越來越難以負擔高昂的房價，這將導致房屋買賣的交易空間受到壓縮。取而代之的，是租屋市場將大幅崛起，成為未來房地產不容忽視的龐大商機。
李同榮直言，未來的房地產市場不再是一場全面競賽，而是一場極度考驗眼光與地段判斷的「精準淘汰賽」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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李同榮分析，近年高科技產業以驚人速度成長，但更多傳統產業卻長期停滯；加上社會中產階級萎縮、貧富差距擴大的「M 型化」趨勢，這股經濟結構的改變已全面反映在房地產上。
台灣房市正從過去的「齊漲齊跌」，進入城市、產業、人口與產品全面走向 K型分化 的新時代：
- K 型上升端（房價有撐）： 具備科技產業聚落、人口持續流入的都會區，以及交通資源高度集中的核心地段。因為高薪就業機會多，剛性需求強烈，房價具備強大支撐力。
- K 型下降端（房價停滯）： 缺乏新產業投資、人口老化外流，或是交通條件較弱的區域。住宅需求將逐漸減弱，房價極易陷入停滯甚至面臨修正。
許多人期待交易量變少，房價就會跟著跌。但李同榮點破盲點，從長期趨勢來看，台灣房市將形成「交易量一波比一波低，房價卻一波比一波高」的特殊結構。他歸納出導致量縮價漲的三大關鍵原因：
- 人口結構改變： 少子化與高齡化，讓首次購屋的絕對剛性需求逐漸減少。
- 政策與金融管制： 政府持續打房調控，讓換屋族與投資客轉趨保守，市場籌碼變少。
- 精華區土地稀缺： 儘管整體需求減少，但核心城市的住宅供給依然極度緊張，物以稀為貴，支撐精華區房價持續創高。
除了房價分歧，李同榮也提到另一個重大轉變。台灣勞動力人口已在 2015 年達到高峰，隨著嬰兒潮世代陸續步入退休年齡，2026房市的需求結構將徹底翻轉。
由於年長者未來需要面臨「以房養老」或籌措醫療費用的需求，而年輕一代在經濟分化下越來越難以負擔高昂的房價，這將導致房屋買賣的交易空間受到壓縮。取而代之的，是租屋市場將大幅崛起，成為未來房地產不容忽視的龐大商機。
李同榮直言，未來的房地產市場不再是一場全面競賽，而是一場極度考驗眼光與地段判斷的「精準淘汰賽」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。