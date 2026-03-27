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▲今日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸、臺中以北地區有短暫陣雨或局部雷雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）

▲下週四雖轉偏南風、氣溫回升，但環境仍偏潮濕不穩定。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）

今（27）日受到鋒面雲系與東北季風影響，北台灣上半天台中以北有較大雨勢；北台灣天氣稍轉涼，到週末兩日東北季風減弱，各地氣溫回升偏暖，不過下週又有新一波鋒面影響，且清明連假期間天氣將非常不穩定，除了降雨外，也易伴隨著強風或雷電等劇烈天氣。氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒指出，；南部受影響較小，多為晴時多雲，降雨機率偏低。氣溫南北差異明顯：北部至東部約18–25度，中南部約27–30度，高屏局部可達30度以上。週末兩日東北季風減弱，各地氣溫回升偏暖。預測北部至東部高溫約24-27度，低溫約19-21度；中南部高溫約27-32度，低溫約20-23度。。類似偏暖、較穩定的型態，初步可延續到下週一白天。不過下週一晚間起到下週三，鋒面再度通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率明顯提高，可能出現短暫陣雨或雷雨；雷雨發生時需留意短時較大雨勢。下週四雖轉偏南風、氣溫回升，但環境仍偏潮濕不穩定，降雨機率仍高，體感也較悶熱。林得恩透過臉書「林老師氣象站」提醒，清明假期天氣將非常不穩定，自下週二（31日）起，至清明假期，臺灣前後分別受春雨鋒面及華南雲雨帶東移的輪番接近與通過的影響，天氣轉趨非常不穩定，有以下幾個重點。環境水氣不只增多，而且後勤補給線很長；激發不穩定的機制始終存在，春雨鋒面及風切線；天氣現象不單是降雨，也易伴隨著強風或雷電等劇烈天氣；對於西部水情，具有一定程度的緩減效益。