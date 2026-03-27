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台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案。台北地院昨日（26日）一審依貪污治罪條例之違背職務收受賄賂、2公益侵占罪、背信等共4罪，判處柯文哲有期徒刑17年，當天晚間，柯文哲與黨主席黃國昌、律師團召開國際記者會回應，柯多次強調，「我沒有圖利、我沒有貪污，我非常坦蕩！」並向總統賴清德喊話「我絕對不會投降、我不會屈服的！」，隨著一審重判落幕，律師也分析柯文哲上訴成功機率與對於判決的觀點。前台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌於2021年間，收受沈慶京以威京集團透過7名員工以政治獻金名義交付之賄賂210萬元，遭北院依犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑13年。此外，柯文哲另涉侵占民眾黨政治獻金600萬元，並與李文宗、李文娟共同以木可公司名義侵占總統副總統競選專戶款項達6134萬餘元，另與李文宗挪用眾望基金會公款827萬餘元支付競選員工薪資；北院針對收賄、公益侵占及背信等4罪，裁定應執行有期徒刑17年。關於1500萬元收賄指控，法院認為除柯文哲於excel檔案自承的審判外不利於己之書面陳述外，缺乏其他補強證據佐證，因此無法認定此部分之犯罪事實。針對柯文哲案判決結果，律師鄧湘全今（27）日在臉書指出「若就法律純化角度來看，該判決結果是可以理解的（沒有說正確與否）」，儘管檢察官在偵查過程中，許多程序瑕疵行為（如媒體詳實報導偵查細節或可能的不當訊問），但這些「程序瑕疵」並不會影響判決對於犯罪構成要件的具體判斷。至於外界關注的上訴成功機率，鄧湘全表示如前所述，法律純化來論「本案不會有太大變化」，相信當事者也明白這個道理，必須以政治面向及非法律純化戰略來打這場法律戰。鄧湘全指出，單純以上訴成功機率來講，是沒有切中問題的核心。另關於法律是否純化雖屬重點，然因台灣司法改革三十年迄今還在改革，故法律純化這件事，是讓人質疑的。總而言之，關於法律純化這件事，是相關複雜，無法三言二語簡單說明。