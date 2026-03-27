日本國民品牌UNIQLO，因平價實用深受消費者歡迎。2026最新一款神包悄悄開賣，防潑水材質、能裝A4尺寸筆電的中型包款，尤其可摺疊收納的設計，還方便在旅行中攜帶，高CP值掀起日本網路媒體Yahoo! JAPAN也報導，入手粉絲大讚：「我本來沒打算買，但第一眼就愛上了」、「雖然可折疊又體積小巧，卻採用結實耐用的面料」。本文整理台灣款式、價格一次看。
UNIQLO U系列新神包！前愛馬仕總監操刀
近期在日本網路媒體Yahoo! JAPAN掀起討論的這款「パッカブルショルダーバッグ」，台灣貨號與品名為「484085 可收納肩背包」，是由前Hermes創意總監同時也是UNIQLO聯合藝術總監Christophe Lemaire操刀，與Sarah-Linh Tran攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，台灣已於3月20日上市開賣。
該系列核心概念延續「未來新經典」，透過精品設計師視角、重新詮釋日常單品，以擁有實穿機能的極簡輪廓，圈粉無數。最新爆款的「可收納肩背包」，主打可抵擋小雨程度的防潑水加工的輕量尼龍、無內裡結構設計，中型包款既可可摺疊收納又能裝入A4尺寸筆電，兼具輕盈與機能性。
UNIQLO可收納肩背包高CP值！防潑水能裝A4筆電
已入手的日本粉絲大讚：「我本來沒打算買，但第一眼就愛上了」，分享「雖然可折疊又體積不大，卻採用結實耐用的面料」，直言「很喜歡它看起來不像個可折疊收納包。」高CP值受到眾人青睞。
UNIQLO「484085 可收納肩背包」採雙拉鍊設計，在包身正面設有兩層口袋，收納空間沒問題；而且一包可斜背、肩背或手提擁有3種背法，還搭配可調整長度的扣環肩帶，方便取放物品。難怪讓許多人都稱讚：「大小正合適，適合日常使用。」
台灣也買得到！同場加映斜背小包 款式、價格一覽
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，台灣UNIQLO「484085 可收納肩背包」790元，有黑、藍、深咖、橘共4色；還同步推出了另款「484086 可收納斜背小包」490元，尺寸更小巧，且扣具調整相當簡易，更適合用來作為斜背包或腰包使用，顏色有黑、咖、紫共3色可選。
提醒大家，該包款只在指定店舖販售，消費者可於台北全球旗艦店、ATT4FUN信義店、西門店、Mitsui林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店買到。
GU x rokh 2026春夏聯名系列今開搶！熱門尺寸暫時售完
而在2024年秋季爆紅的GU x rokh，全新2026春夏聯名系列今開賣12款女裝新品！在現代工裝輪廓中、更見柔美優雅的刺繡與荷葉細節，帶出時下流行的懷舊靈魂；推薦多層次混搭，穿出浪漫兼具實用的潮流感。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢GU官網，目前人氣最高的「360195 氣球袖長版上衣」，已有部分顏色尺寸完售；建議有興趣的消費者盡快選購。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期在日本網路媒體Yahoo! JAPAN掀起討論的這款「パッカブルショルダーバッグ」，台灣貨號與品名為「484085 可收納肩背包」，是由前Hermes創意總監同時也是UNIQLO聯合藝術總監Christophe Lemaire操刀，與Sarah-Linh Tran攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，台灣已於3月20日上市開賣。
已入手的日本粉絲大讚：「我本來沒打算買，但第一眼就愛上了」，分享「雖然可折疊又體積不大，卻採用結實耐用的面料」，直言「很喜歡它看起來不像個可折疊收納包。」高CP值受到眾人青睞。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，台灣UNIQLO「484085 可收納肩背包」790元，有黑、藍、深咖、橘共4色；還同步推出了另款「484086 可收納斜背小包」490元，尺寸更小巧，且扣具調整相當簡易，更適合用來作為斜背包或腰包使用，顏色有黑、咖、紫共3色可選。
提醒大家，該包款只在指定店舖販售，消費者可於台北全球旗艦店、ATT4FUN信義店、西門店、Mitsui林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店買到。
而在2024年秋季爆紅的GU x rokh，全新2026春夏聯名系列今開賣12款女裝新品！在現代工裝輪廓中、更見柔美優雅的刺繡與荷葉細節，帶出時下流行的懷舊靈魂；推薦多層次混搭，穿出浪漫兼具實用的潮流感。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢GU官網，目前人氣最高的「360195 氣球袖長版上衣」，已有部分顏色尺寸完售；建議有興趣的消費者盡快選購。