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國際能源情勢動盪持續發酵，泰國燃料價格出現劇烈波動。本週四（26日）油價大幅調整，每公升上漲6泰銖（約新台幣5.8元），引發民眾對生活成本上升的擔憂。根據《美聯社》報導，此次漲價主因來自泰國國家石油燃料基金執行委員會決定削減柴油與汽油補貼，以因應中東衝突帶來的財政壓力與能源成本飆升。調整後，柴油價格一夜之間大幅跳升約18%，成為此次漲幅最顯著的品項。市場分析指出，補貼縮減讓原本被壓抑的價格一次性反映國際行情。專家表示，中東局勢升溫推高全球原油價格，使各國政府面臨補貼壓力，泰國選擇逐步鬆綁補貼機制，以維持財政穩定，但短期內勢必對民生造成衝擊。對於高度依賴燃料的運輸與物流業而言，成本上升壓力尤為明顯，可能進一步推升商品價格，形成通膨連鎖效應。隨著國際油價走勢仍充滿不確定性，泰國未來油價恐持續震盪。外界關注政府是否推出更多配套措施，以減緩油價飆升對經濟與民生的長期影響。