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全聯愚人節也出手了！「猜不透45元」真實開箱產品

「去全聯看到這個愚人節猜不透杯是什麼啊？有沒有人已經吃過了？一個45元還蠻便宜的啊！」

▲不少民眾最近去逛全聯發現架上販售「愚人節限定商品」，猜不透杯要價45元，引爆討論。（圖/Threads）

這個「猜不透杯」其實是果凍杯

根據民眾目前開箱的內容物，有「荔枝」以及「檸檬」兩種口味

▲全聯愚人節商品「猜不透杯」，內容物是兩個水果口味的果凍杯，有荔枝及檸檬口味。（圖/我愛全聯好物老實說）

愚人節商家又出一堆怪招！7-11最狂超級套餐組、肯德基賣香菜蛋撻

▲統一布丁「焦糖出走咘布」，也是7-11愚人節限定商品，愛吃統一布丁黃色部分的民眾別錯過！（圖/記者鍾怡婷攝）

▲「這不是菠蘿麵包」酥脆餅乾口感，同時保有菠蘿麵包格子狀酥皮可愛造型，多款愚人節限定販售鮮食。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲4月1日愚人節瘋了，肯德基聯名零食多力多滋香菜口味玉米片,推出「香菜爆擊蛋撻」加入特製流心香菜風味醬，3月31日開賣。（圖／肯德基提供）

一年一度的愚人節也即將到來，不少店家又開始出各種搞笑的期間限定商品，然而超市全聯福利中心今年也跟上熱潮，在門市開賣「猜不透杯」，一組售價為45元，讓許多婆媽去買菜時好奇這是什麼東西因而不敢下手，隨後就有人解答這是「果凍」，有荔枝口味以及檸檬口味，是非常應景又老少咸宜的小零嘴啦！有網友在社群平台「Threads」、「我愛全聯好物老實說」臉書社團貼文表示：貼文曝光後，不少婆媽也紛紛回應「昨天去買牛奶有看到，不知道是什麼不敢買」、「阿咪老師，叮噹的猜不透幫我下下去」、「我昨天看到也很想要買，但怕踩雷，有沒有人知道裡面是什麼？」而有婆媽就出面表示，，正是今年全聯愚人節應景推出的限定商品，售價為45元，裡面有兩種不同口味的果凍，，檸檬口味吃起來像愛玉，評價還蠻不錯，如果愛吃果凍的民眾，可以購入應景一下愚人節哦！除了全聯已經上架「猜不透果凍杯」之外，7-11今年更是超狂推出整組的愚人節商品套餐，像是「翻轉肉鬆飯糰」、「鮮蝦翻轉沙拉」、「魚卵龍蝦風味沙拉盲盒海苔御飯糰」、「這不是菠蘿麵包奶油餅乾」、「這不是豬血糕芝麻風味奶茶」等商品，最受矚目的就是繼去年翻轉布丁熱潮，這次民眾敲碗成功，將開賣焦糖出走的「統一咘布」，全品項4月1日開賣，愚人節限定要吃要快！另外，肯德基今年搞怪推出「香菜爆擊蛋撻」，蛋撻表面鋪上香菜口味多力多滋玉米脆片，內餡加入特製流心香菜風味醬，讓濃郁蛋奶香氣中多了一抹清爽香菜口感，從3月31日開始販售至4月13日，也同樣是期間限定商品，香菜控不要錯過。