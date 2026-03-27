台鐵今（27）早在通勤時間發生設備故障，在樹林=鶯歌間啟動公路接駁。台鐵公司表示，09時17分起山佳站電力設備故障，因此啟動公路接駁加強旅客服務，指派電力單位全力進行搶修，對旅客不便致歉。
台鐵表示，目前樹林=鶯歌間暫時雙線不通，台鐵公司已經成立司一級應變小組因應，指派電力單位全力進行搶修，並於樹林=鶯歌間啟動公路接駁加強旅客服務，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。
台鐵補充說明，由於09點17分起山佳站全站無電，山佳站通報2股電車線垂落，樹林=鶯歌間雙線不通，因此在樹林=桃園間啟動公路接駁。在電力及機務單位已全力搶修後，預計11時30分先行搶通西正線，其中280車次台北=花蓮間由422次接駁旅客繼續行程。
台鐵表示，因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。若因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。
提醒旅客出門前確認列車最新運行資訊，可至台鐵官方網站，或是撥打台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)
我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵補充說明，由於09點17分起山佳站全站無電，山佳站通報2股電車線垂落，樹林=鶯歌間雙線不通，因此在樹林=桃園間啟動公路接駁。在電力及機務單位已全力搶修後，預計11時30分先行搶通西正線，其中280車次台北=花蓮間由422次接駁旅客繼續行程。
台鐵表示，因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。若因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。
提醒旅客出門前確認列車最新運行資訊，可至台鐵官方網站，或是撥打台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)