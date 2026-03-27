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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，一審遭重判17年、褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌隨即下令，召集小草29日上凱道討公道。國民黨團今(27)日開會也討論此事，總召傅崐萁表示，已經有正式讓大家知道，都自由參加，但「應該要聲援啦」。柯文哲一審遭重判17年，黃國昌昨在記者會上宣布，今早9時召集中央委員、中評委舉行擴大聯合會議，正式發動全國動員令，週日下午大家上凱道、討公道。國民黨團總召傅崐萁今在黨團大會後表示，是否聲援都自由參加，但已經有正式讓大家知道自由參加，隨後他補上一句「應該要聲援」。藍委羅明才說，3月29日是青年節，他看樣子也像是青年，體力還不錯，將帶著跑馬拉松精神上凱道；陳雪生也說要去，他覺得亂搞，更說很多人會自己去吧；藍委賴士葆則說，黨團有說自由參加、鼓勵啦。