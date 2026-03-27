我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事，對此，卓榮泰今（27）日還原顏發辭職信的經過，強調政院必須做出清楚的調查，向社會、顏慧欣及其家屬交代；副院長鄭麗君受訪時則是哽咽說，要深深感謝顏慧欣對台灣、對國家所有的付出跟貢獻。針對顏慧欣傳出疑似在職場受排擠等相關議題，卓榮泰上午赴立法院施政報告及備詢，會前受訪時表示，顏慧欣是一位非常優秀、年輕一代對於國際事務及財經法規，有專業嫻熟的專業人士，因此延攬顏擔任副總談判代表這一項重要工作，「對於她不幸的離世，確實是非常大的一個損失，也是我們很深痛的一個遺憾」。卓榮泰提到，顏慧欣確實是因為個人因素，包括身體的因素，在今年農曆年的連假當中，用傳真、簡訊的方式傳來一封她的辭職信，當時正值連假當中，所以他辦公室的同仁第一時間也回覆，請顏好好珍惜、保重身體，顏的文中也提及到，若身體好轉，願意再為國家來服務，「我們也希望她身體保養之後，能夠儘速地再回到工作崗位上」， 不料卻在3月12日聽到了她不幸的消息。卓榮泰表示，對於顏慧欣及其家人，給予最高的致意跟安慰，不過針對這一事，因種種的因素跟各方的報導跟關心，也認為必須要對事實有一個了解，因此依照《公務人員職權安全及衛生防護辦法》，以及《行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點》，將由行政院外部委員調查，希望藉由他們對這事件客觀、中立、專業的調查結果，能夠讓OTN（經貿談判辦公室）的工作持續地進行下去，讓所有的工作同仁的工作情緒不受任何的影響。卓榮泰說，此後也會特別地關注，在承接對美談判這麼重大工作壓力底下，OTN整個的工作組織、內容及人員上面的協調、各方的協助，都必須要全面的再加以檢視。卓榮泰重申，「對於顏慧欣的離世，是我們最大的損失跟遺憾」，至於引發的後續的質疑，必須做出清楚的調查，向社會、最重要的是向顏慧欣及其家屬交代，有一個清楚的了解，這才能夠建立社會的公信力。鄭麗君受訪時則哽咽說，顏慧欣是非常優秀的國際經貿的長才，她一直非常欣賞其專業跟才華，在談判團隊中，顏也始終是大家的最佳戰友，從知道顏離世到現在，「講到她我就非常難過、不捨，也充滿感謝」，非常謝謝顏長年在對台灣國際經貿關係的研究，以及其專業論述，還有工作熱忱，以及對台灣的使命感。鄭麗君提到，要深深感謝顏慧欣對台灣、對國家所有的付出跟貢獻，知道消息之後，她內心非常地難過、不捨，尤其是這幾天看到網路上的一些訊息、媒體報導，這兩天院長有讓她看辭職信，她心中有更多的不捨，而院長已經指示行政院依據相關的辦法，啟動調查程序。對於是否感受到顏慧欣被霸凌？鄭麗君說，這場談判不是一個傳統的經貿談判，必須在短時間之內完成台美的談判，談判的工作非常地緊湊，所以在進入談判工作之後，她跟慧欣比較多是在會議中參與會議，並沒有個別地來表達在經貿辦公室裡面的工作的狀況，她看到這些訊息跟報導，無論如何，她們有責任加以調查了解，而現在已啟動調查，會來了解實際的情況，也要向慧欣的家人表達最大的慰問。