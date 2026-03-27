嘉義市府宣布，嘉義市將打響今年度國旅自由行補助第一槍，由市府自行編列2千萬預算推動國旅自由行住宿補助，「玩嘉攻略大方送」活動即日起開跑，每晚每房最多可申請1000元補助，即日起開放民眾申請，於2026年4月13日起實際入住後即可享有住宿補助優惠。
嘉義市府表示，在2025年寫下全年住宿人次達217萬1545人次紀錄、創下歷史新高。嘉義市擁有深厚的人文底蘊，以豐富林業文化聞名，文化路觀光夜市觀光人次創去年度全國夜市之冠，嘉義市立美術館去年度更創下去年度博物館類觀光人次全台第二佳績，嘉義市已從過去「順路來」的城市，躍居專程到訪的觀光熱門城市。
市府觀光新聞處鄭雅文處長指出，本次補助計畫由市府自籌預算2000萬元，每房每晚最高可申請1000元補助，活動採線上申請機制，自即日起開放民眾上網申請活動資格，旅客完成登錄後即可向合作旅宿訂房，自2026年4月13日起實際入住後即可享有住宿補助優惠。
🟡「嘉義市國旅住宿補助」資訊一覽：
申請資格：每位國民皆可
優惠內容：不分平假日入住參與活動之旅館民宿，每房最高可折抵住宿費用1000元，每人享一次優惠。
申請日期：即日起即可申請
優惠日期：2026年4月13日起
活動官網：玩嘉攻略大放送嘉義市國旅自由行補助
活動洽詢電話：(05)227-7208
🟡「嘉義市國旅住宿補助」申請辦法：
📍民眾方：
步驟一：直接向有參與活動的旅館民宿訂房
步驟二：於活動網站玩嘉攻略大放送登錄相關資料，於入住時可直接折抵住宿費。
📍旅宿方：
現場折抵住宿費用予民眾，至活動專區結帳登記 及上傳資料，再檢具相關資料及文件向嘉義市政府申請領折抵費用。
🟡「嘉義市國旅住宿補助」加碼優惠：
嘉義市觀新處提到，市府持續為城市創造亮點，除了加碼推動振興商圈夜市計畫，在嘉義市消費滿6000元可兌換600商圈夜市劵，緊接著深受年輕人喜愛的開嘉市集、咖啡節，以及10場中華職棒例行賽都將陸續登場。
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🟡「嘉義市國旅住宿補助」資訊一覽：
申請資格：每位國民皆可
優惠內容：不分平假日入住參與活動之旅館民宿，每房最高可折抵住宿費用1000元，每人享一次優惠。
申請日期：即日起即可申請
優惠日期：2026年4月13日起
活動官網：玩嘉攻略大放送嘉義市國旅自由行補助
活動洽詢電話：(05)227-7208
🟡「嘉義市國旅住宿補助」申請辦法：
📍民眾方：
步驟一：直接向有參與活動的旅館民宿訂房
步驟二：於活動網站玩嘉攻略大放送登錄相關資料，於入住時可直接折抵住宿費。
📍旅宿方：
現場折抵住宿費用予民眾，至活動專區結帳登記 及上傳資料，再檢具相關資料及文件向嘉義市政府申請領折抵費用。
嘉義市觀新處提到，市府持續為城市創造亮點，除了加碼推動振興商圈夜市計畫，在嘉義市消費滿6000元可兌換600商圈夜市劵，緊接著深受年輕人喜愛的開嘉市集、咖啡節，以及10場中華職棒例行賽都將陸續登場。