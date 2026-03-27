Google官網宣布，Google翻譯的「耳機即時翻譯」正式登上iOS，iPhone用戶只要開啟Google翻譯App並連接耳機，就能直接透過耳機收聽即時翻譯內容。Google指出，這項功能支援70多種語言，主打讓使用者在跨語系對話時，能更自然、更即時地理解對方說話內容，且不像之前iPhone即時翻譯需要AirPods耳機，Google任一款耳機皆可使用，但記者實際更新，台灣尚未看到該功能釋出，可能還需要再等等。
Google耳機即時翻譯功能很佛心，不把耳機翻譯侷限在自家Pixel生態系產品，根據官方說法，iPhone用戶可搭配「任何一副耳機」使用該功能，情境包含面對面交談、聽現場廣播，甚至是旅行途中接收外語資訊，都能直接從耳機裡聽見翻譯結果。不過，Google官方公告雖提到，這項功能正擴展到更多國家，新增市場包含法國、德國、義大利、日本、西班牙、泰國與英國，尚未提到台灣。
拿來和蘋果耳機即時翻譯來比較，Google在iPhone上釋出的是Google翻譯App裡的「耳機即時翻譯」，透過耳機，在面對面對話、廣播或現場語音情境中，即時把內容翻進耳機裡，Google表示支援70多種語言。
耳機即時翻譯Google 和 iPhone 差別在哪裡？
iPhone的「即時翻譯」則是Apple自家的Live Translation，不只用在面對面對話，還整合進Messages、Phone、FaceTime，也能搭配AirPods做現場翻譯。兩者最大的差別有三個：
1.支援範圍不同
Google這次主打的是Google翻譯App加耳機的即時翻譯體驗；Apple則把即時翻譯做進系統級功能，除了面對面，也能翻訊息、電話與FaceTime。
2.硬體限制不同
Google官方說法是可搭配「任何耳機」使用；Apple的AirPods即時翻譯則需要特定條件，例如iPhone需跑iOS 26，並搭配AirPods 4(ANC)或AirPods Pro 2及後續機型。
3.語言與可用性不同
Google宣稱耳機即時翻譯支援70多種語言；Apple目前在AirPods Live Translation頁面列出的支援語言明顯少得多，例如英語、法語、德語、葡萄牙語與西班牙語等。
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拿來和蘋果耳機即時翻譯來比較，Google在iPhone上釋出的是Google翻譯App裡的「耳機即時翻譯」，透過耳機，在面對面對話、廣播或現場語音情境中，即時把內容翻進耳機裡，Google表示支援70多種語言。
耳機即時翻譯Google 和 iPhone 差別在哪裡？
iPhone的「即時翻譯」則是Apple自家的Live Translation，不只用在面對面對話，還整合進Messages、Phone、FaceTime，也能搭配AirPods做現場翻譯。兩者最大的差別有三個：
1.支援範圍不同
Google這次主打的是Google翻譯App加耳機的即時翻譯體驗；Apple則把即時翻譯做進系統級功能，除了面對面，也能翻訊息、電話與FaceTime。
2.硬體限制不同
Google官方說法是可搭配「任何耳機」使用；Apple的AirPods即時翻譯則需要特定條件，例如iPhone需跑iOS 26，並搭配AirPods 4(ANC)或AirPods Pro 2及後續機型。
3.語言與可用性不同
Google宣稱耳機即時翻譯支援70多種語言；Apple目前在AirPods Live Translation頁面列出的支援語言明顯少得多，例如英語、法語、德語、葡萄牙語與西班牙語等。