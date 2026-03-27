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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因涉入京華城與政治獻金案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼；隨後，現任黨主席黃國昌發出「全國動員令」，喊話小草這個禮拜天（29日）下午一起「上凱道，討公道」。對此，時代力量決策委員周偉航火力全開，怒控柯文哲最大的問題是，破壞了中間選民對政治的信任基礎。周偉航在臉書「特急件小周的人渣文本」發文指出，長期以來總有人拿時代力量與民眾黨做比較，甚至鼓吹「民眾黨路線才是對的」，跟著走才有資源、有搞頭。但他直言，這些說法多半來自轉投民眾黨的人，也就是那些黃國昌徒子徒孫講的，「柯文哲收髒錢、也收共產黨，當然錢多、人多」。周偉航進一步批評，社會之所以設立法律與規範，就是為了維持最低限度的公平，包括禁止收受不當資金。然而，柯文哲的邏輯卻是「既然藍綠都收，那我也收」，試圖用同樣甚至更低的標準去競爭，結果不但沒有超越，反而把整體底線往下拉，比藍綠還低級和低能，昨天還有臉批評法院不公平、不公正、不公開。周偉航也坦言，這樣的情況連帶拖累像時代力量這類吃中間選票的小黨，因為沒收黑錢，所以沒什麼資源得以重新喚起中間選民的熱情，只能用幾千、幾萬塊的預算，想辦法做一點點議題，爭取一點點曝光。他感嘆，走合法路線，做起來就是沒人家漂亮；收髒錢很快啊，一下就大起來了，但是能大多久？只是大便在全國百姓的頭上而已。周偉航怒轟，柯文哲的網軍，老是在講騎飛輪的300萬拿去裝潢辦公室了，「感覺有公用，髒錢就沒問題了」？300萬在一般正常小黨可以做多少事，何止裝潢辦公室，房租都可以付幾年了，而柯文哲用裝潢辦公室為由募的還不只這一筆。碰到這種對手，怎麼打？除了讓司法毒打他們，還能怎麼辦？「早就講過這樣搞會死，有人就是覺得自己全世界最懂，最屌。」周偉航表示，自己是國民黨出來的啦，少來教什麼社會事，他沒幹出什麼大事，但也沒幹到進法院看守所，最後他更強調，自己做的事、自己負責。