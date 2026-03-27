我是廣告 請繼續往下閱讀

「經期是否絕對不能洗頭？」

「經期運動是否會導致血崩？」

巧克力只能短暫改善情緒 中醫：吃太多精緻

糖恐釀體內發炎

「經期吃巧克力是否能止痛？」

「經期是否能吃冰？」

每個月經期來，不少人就會忌口或是減少某些動作，包括「不吃冰」、「不運動」等。中醫師提醒，有些禁忌聽起來煞有其事，但其實從現代中醫而言，可能是已經過時的刻板印象，有4大迷思提供民眾參考。中醫師李郁佳說，有些人會詢問但關鍵其實是「洗完後的處理」，而非洗頭本身。中醫並不完全反對經期洗頭，因為洗頭本身不會造成血液倒流，但若在洗完頭後，沒有立即將頭皮徹底吹乾，頭部的毛孔與經絡會因為濕氣而受寒。李郁佳建議，正確作法是，洗頭水溫約在40°C，洗完務必立即使用吹風機熱風吹乾；且要特別注意頸後的「風池穴」位置，避免受風。另外，李郁佳則說，要視「強度」而定，不少人認為經期運動會造成出血過多，但輕度運動反而可以緩解經痛，且若完全臥床不動，會不利於骨盆腔的氣血循環。李郁佳說，避免劇烈重訓、高強度間歇運動、腹部加壓動作；建議選擇散步、溫和的瑜珈伸展，可促進腹部氣血流動，幫助經血順暢排出。至於李郁佳表示，其實只能短暫改善情緒，卻可能加重身體負擔；許多女性將巧克力視為經期的救星，但大部分市售巧克力含糖量極高，有2個隱藏危機，如高糖分會引發血糖急劇波動，導致情緒起伏更劇烈，而過多精緻糖更可能引發體內發炎反應，加重經痛。真的想吃，李郁佳說，可選擇85%以上的黑巧克力，且要淺嚐即可，不宜過量。李郁佳則表示，中醫觀點是「絕對禁忌」，因為冰冷食物會刺激交感神經，導致骨盆腔血管急劇收縮，使子宮收縮更加劇烈，引起痙攣性疼痛。李郁佳認為，許多人因為「不敢」採取適當的溫和對策，反而讓身體積累了過多的壓力與寒氣，反會讓身體更為不適。若發現即便避開上述禁忌，經期依然有嚴重的疼痛或出血異常，這可能是身體內在結構，如肌瘤、內膜異位等問題，務必尋求專業醫師檢查。