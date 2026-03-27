我是廣告 請繼續往下閱讀

BTS《BTS：天團回歸》今天公開 Netflix線上看連結

▲RM跟SUGA上EPIK HIGH的頻道，直言真的不懂柾國在想什麼。（圖／YouTube@EPIK HIGH）

成員分批宣傳《ARIRANG》 RM坦言有時真的不懂柾國

世界天團BTS防彈少年團本月20日帶著新專輯《ARIRANG》正式回歸，睽違約3年9個月，7人終於合體重啟活動，先在首爾光化門舉辦大型回歸演唱會，隨即飛往美國展開海外宣傳，而這段從合體、準備到回歸的過程也被完整拍成紀錄片《BTS：天團回歸》，今（27）日正式在Netflix上線，成員更在片中坦言「我們離開舞台太久了，不能原地踏步」，把這次回歸背後的壓力與轉變一次公開；行程滿檔同時，也分頭登上各大YouTube節目，RM聊到老么柾國，坦言「我真的不知道他在想什麼」但讚他舞台表現做得很好，再次透露回歸前，彼此真的在重新磨合與找回默契。BTS這次時隔3年多回歸的重點不僅是出新歌，也是7人重新找回節奏。在《BTS：天團回歸》紀錄片中，收錄成員在洛杉磯重聚的畫面，回到熟悉的創作空間，一邊寫歌一邊重新適應彼此的合作方式，RM坦言「我人生有一半時間都跟他們在一起，像家人一般的朋友。」但分開服役後再合體，從創作節奏到溝通方式都得重新磨合，面對外界把這次回歸視為「十年一遇」的高度期待，他們也在鏡頭前直接面對最現實的問題，包含「怎麼重新出發」、「如何致敬過去又不被過去限制」，甚至坦白說出「潮流一直在變，我們不能停在原地」。因此《ARIRANG》這張專輯的重點放在真實呈現，即使在壓力與懷疑之中，RM仍表示：「我們在努力找出BTS的本質，這件事或許只有我們做得到。」在不斷討論與調整的過程中，團體逐漸完成新作品，把當下的狀態直接反映在音樂裡。播出時間：3月27日收看連結：（全球同步直播）他們近期也展開宣傳行程，成員分批登上YouTube節目，j-hope造訪Kany頻道，RM與SUGA則到Epik High頻道作客，過程中Tablo突然問：「JIMIN不是比柾國大一歲嗎？但感覺更像老么？」RM當場糾正「是大2歲」，接著補一句「老么的感覺不一樣，柾國真的不知道他在想什麼」，一段對話意外引發討論。Tablo也順勢分析柾國的舞台魅力，直說他厲害的地方在於看起來完全沒有在計算，唱歌也不是為了帥，就是自然去做音樂，所以才會那麼好，RM聽完直接認同，坦言「很多人其實做不到那種自然」，兩人一來一往，把柾國的優勢講得清楚，也讓這段訪談在回歸期間被大量轉傳。