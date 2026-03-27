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▲NMIXX驚喜宣布加開場次，將於7月11日登上高雄巨蛋。（圖／翻攝自NMIXX X）

去年才現身大巨蛋 NMIXX與台灣緣分深

票房潛力備受看好 高雄巨蛋規格升級

韓國「JYP娛樂」、子瑜的師妹女團NMIXX今（27）日正式宣布世界巡演《EPISODE 1: ZERO FRONTIER》追加場次，其中最受台灣粉絲關注的高雄站確定登場，將於7月11日於高雄巨蛋開唱，消息一出立刻引發熱烈討論，不少粉絲直呼：「終於等到了！」也讓今年台灣演唱會市場再添重量級卡司。值得一提的是，NMIXX去年才受邀來台，於臺北大巨蛋擔任開球嘉賓，當時便掀起不小話題，成員與球迷互動自然，加上現場表演魅力十足，成功圈粉不少台灣觀眾，加上NMIXX又與TWICE所屬「JYP娛樂」同公司，是子瑜的師妹團，與台灣緣分極深，此次再度來台開唱，也被視為延續與台灣粉絲之間的連結，期待值持續升溫。此次世界巡演橫跨歐洲、北美與亞洲，包括馬德里、倫敦、多倫多、洛杉磯等城市皆列入巡演名單，而在追加場次中，曼谷、新加坡、高雄、香港與東京相繼公布，其中高雄場被視為重要指標之一，不僅象徵市場潛力，也顯示主辦方對台灣票房的高度信心。相較於過去較小型場館，這次選在高雄巨蛋開唱，規模明顯提升，也代表NMIXX人氣持續攀升，隨著K-POP演唱會近年在台灣市場表現亮眼，外界普遍預期門票將掀起搶購熱潮，相關售票資訊與細節也成為粉絲關注焦點。目前官方也透過公告表示「Stay tuned for more updates」，暗示後續仍可能釋出更多資訊，包括票價、開賣時間與活動內容等。隨著巡演逐步展開，NMIXX此次世界巡演的完整規劃與舞台亮點，也將持續吸引全球粉絲目光。